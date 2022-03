5 jaar langer: Tom Pidcock blijft Ineos Grenadiers tot 2027 trouw

Tom Pidcock is het speerpunt van Ineos Grenadiers tijdens de klassiekers, maar door maagproblemen kon de wereldkampioen veldrijden de verwachtingen nog niet helemaal inlossen. Maar gisteren in Dwars door Vlaanderen stak hij wel al zijn neus aan het venster.

Dat Ineos het vertrouwen in de 22-jarige Brit niet is verloren, blijkt vandaag uit een contractverlenging van 5 jaar. Pidcock tekent bij tot 2027. "Dit is het juiste team voor mij. Het is de voorbije jaren mijn thuis geworden", zegt hij. "Het is een geweldig gevoel om het vertrouwen van de ploeg te krijgen."

"Door de kwaliteit van de staf en mijn ploegmaats is het al sinds de eerste dag duidelijk dat er geen beter team is waar ik de komende vijf jaar kan doorbrengen. Voor mijn toekomstige doelen - monumenten winnen, wereldtitels pakken en een grote ronde veroveren - is dit de beste plaats voor mij."

Pidcock is niet de eerste renner in het peloton die een opvallend lange verbintenis kan strikken. Ook Tadej Pogacar tekende vorig jaar voor 6 jaar bij bij UAE Team Emirates, Mathieu van der Poel kreeg in 2018 een lang contract.