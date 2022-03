Tom Pidcock: "Geweldige verbetering", Tiesj Benoot: "Heb het gevoel dat ik wil hebben"

"Tot die laatste versnelling had telkens wel iemand het gat gedicht en ik dacht dat het nu aan Stefan Küng was bij de aanval van Tiesj Benoot en Mathieu van der Poel, maar hij twijfelde."

Benoot: "Bij een kleine vertwijfeling had ik kunnen winnen"

Tiesj Benoot was de kopman van Jumbo-Visma zonder Wout van Aert en Christophe Laporte en ontgoochelde geenszins. Hij werd 2e.

"Victor Campenaerts viel aan net na de Holstraat en ik gokte daar even. Uiteindelijk ging ik vol achter hem en we reden daarna nog een paar keer samen weg."

"Op 2 kilometer van de finish heb ik alles of niets gespeeld. Mathieu van der Poel zat in mijn wiel."

"Ik kon dan kiezen om niet mee te rijden, maar als ik de anderen liet terugkeren, zou het sowieso moeilijk geweest zijn. Je weet nooit dat hij een schakelfout zou maken."

"Ik was er dichtbij en bij een kleine vertwijfeling had ik kunnen winnen, maar ik heb vooral het gevoel dat ik wil hebben. Ik had de diepgang in de finale die ik zocht."