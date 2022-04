Het grote voorjaarsrapport van de ploegen: geslaagd, herexamen of gebuisd?

De eendagskoersen van de Omloop Het Nieuwsblad tot Luik-Bastenaken-Luik bepalen het rapport van deze ploegen. Rittenkoersen als Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland wegen niet door in de eindafrekening.

+ van grote onderscheiding naar voldoende +

Ineos Grenadiers De steenrijke Britten gaven jarenlang de indruk neer te kijken op het eendagswerk, maar daar hebben ze nu duidelijk komaf mee gemaakt.

De 2e plaats van Dylan van Baarle in de Ronde van Vlaanderen bracht de veroveringstocht van het frisse, jeugdige en dynamische Ineos in een stroomversnelling. Met Michal Kwiatkowski (Amstel), Magnus Sheffield (Brabantse Pijl) en Dylan van Baarle (Parijs-Roubaix) scoorden ze een 3 op een rij na uitmuntend ploegwerk, ook al heeft Tom Pidcock - op papier de aas van het gezelschap - een schimmig voorjaar achter de rug. De MVP van dit voorjaarsteam is wat ons betreft Ben Turner. Op zijn 22e reed hij van de Omloop tot Roubaix nagenoeg elke klassieker en nergens was hij een meeloper. Integendeel.

Magnus Sheffield en Ben Turner, twee ontdekkingen van het voorjaar.

Bahrain Victorious Ze hebben hun ploegnaam alle eer aangedaan. De ineenstorting van Sonny Colbrelli was een klap, maar de ploeg heeft met de pedalen geantwoord. Matej Mohoric won met Milaan-Sanremo een Monument en had met wat meer geluk nog beter kunnen presteren dan zijn 5e plaats in Parijs-Roubaix. De Sloveen kleurde vrijwel elke finale en in de Ronde van Vlaanderen was het blok verrassend sterk met ook nog Fred Wright en Jan Tratnik. De Belgische kers op de taart werd op de Muur van Hoei gezet: Dylan Teuns kon weer een vinkje zetten bij zijn wishlist. In Luik kwam er geen orgelpunt en koerste de ploeg misschien iets te ontstuimig, maar dit gezelschap doet mee om de knikkers in alle koersen.

Dylan Teuns torende boven iedereen uit op de Muur van Hoei.

Intermarché-Wanty-Gobert Wie voor dit seizoen zijn glazen bol zou hebben genomen en Intermarché-Wanty-Gobert zo hoog op de ladder zou hebben voorspeld, zou wellicht niet te serieus genomen zijn. De non-believers krijgen echter lik op stuk: het lelijke eendje is een sierlijke zwaan geworden. Intermarché-Wanty-Gobert jaagt niet meer op publiciteit in een kansloze vlucht, het wint klassiekers. Biniam Girmay veroverde Wevelgem en alle wielerharten. De Belgische WorldTour-ploeg deemsterde bovendien niet weg na zijn terugkeer naar Eritrea. Alexander Kristoff betaalde zijn transfer uit in de Scheldeprijs en in Parijs-Roubaix posteerde de ploeg liefst 5 pionnen in de top 20. Als klap op de vuurpijl schitterde Quinten Hermans als 2e in Luik. De eerste podiumplaats in een Monument voor de ploeg van Hilaire Van der Schueren, het is een uitsmijter die kan tellen.

Biniam "Bini" Girmay won als eerste zwarte Afrikaan een voorjaarsklassieker.

Jumbo-Visma Na het Vlaamse openingsweekend en Parijs-Nice geloofde iedereen dat Jumbo-Visma Jan en alleman zou opeten in het voorjaar. De kern rond Wout van Aert was angstaanjagend goed met de demonstraties in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic als summum. Het winkelkarretje leek aanvankelijk te klein voor de lading overwinningen, maar na de coronabesmetting van de Belgische kampioen begon de Nederlandse mayonaise toch iets meer te schiften. Al hadden Christophe Laporte (2e in Wevelgem), Tiesj Benoot (2e in Dwars door Vlaanderen en 3e in Amstel Gold Race) en Van Aert zelf (2e in Parijs-Roubaix en 3e in Luik-Bastenaken-Luik) er voor hetzelfde geld een grand cru van kunnen maken. Gezien zijn overwinningen, zijn ereplaatsen én een coronabreak tussendoor, verdient Van Aert wellicht toch de Oscar van "man van het voorjaar".

Jumbo-Visma begon als een wervelwind aan het voorjaar, maar was in de heilige weken minder prominent.

Quick Step-Alpha Vinyl Het gevoel na een restaurantbezoek wordt veelal gekleurd door het toetje. En zo heeft Patrick Lefevere toch weer zijn gram gehaald door wekenlang te toeteren dat het rapport pas in Luik zou worden opgesteld. Eerlijk is eerlijk: een team met de naam en faam van Quick Step-Alpha Vinyl flirtte na zo'n matig voorjaar met een buis, maar er waren natuurlijk verzachtende omstandigheden door de waslijst aan zieken en pechvogels. Al kan ieder team na dit voorjaar een boek in dat genre schrijven. Dat The Wolfpack gisteren nog een flinke sprong voorwaarts gemaakt heeft, mag het op het conto schrijven van Remco Evenepoel. Dankzij het goudklompje ziet de wereld er met de klap een heel pak anders uit. De "oef" was van in Luik tot in de West-Vlaamse uitvalsbasis te horen, maar de eminence grise zal na de emotionele rollercoaster ook wel zo verstandig zijn om een eerlijke doorlichting van zijn klas te houden. Zo kun je niet alles met de mantel der liefde blijven bedekken en is het stilaan tijd om vers bloed in de kasseikern te pompen.

Op de valreep heeft Remco Evenepoel het voorjaarsbeeld van zijn team helemaal omgegooid.

Groupama-FDJ Bij de Franse loterij kijken ze eindelijk verder dan hun eigen navel. Er is meer dan Thibaut Pinot, David Gaudu, Arnaud Démare en de Tour de France. Stefan Küng leverde eigenhandig het bewijs. In Harelbeke, Waregem, de Ronde, de Amstel en Roubaix eindigde hij telkens in de top 8. De Zwitser stond bovendien op het podium in Harelbeke en Roubaix, Valentin Madouas was met zijn 3e plaats de surprise van de Ronde van Vlaanderen. Enig smetje: de collectieve sterkte werd geenszins vertaald in overwinningen. 2 streepjes is te weinig.

Tijdritkanon Stefan Küng ontpopt zich steeds meer tot specialist van de kasseikoersen.

Alpecin-Fenix De eerste niet-WorldTour-ploeg in de lijst is Alpecin-Fenix, het buitenbeentje dat toch weer met trots kan terugblikken op de klassieke lente. Tim Merlier jaagde lang op een eerste zege, maar won Nokere Koerse en eigende zich met Brugge-De Panne ook het WK voor sprinters toe. Toen Mathieu van der Poel uit de wachtkamer stapte, dikte de zegeteller snel aan. Van der Poel eindigde 3e op de Via Roma en won Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. In zijn schaduw voelden Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs wel aan als gemiste kansen. Een keuze tussen Tim Merlier of Jasper Philipsen als kopstuk werd niet gemaakt en daar werd telkens een prijs voor betaald.

Mathieu van der Poel schonk Alpecin-Fenix een nieuw Monument.

UAE Emirates Fans en volgers hadden in de eerste weken van het seizoen een telraam nodig om de overwinningen van UAE bij te houden. Matteo Trentin won Le Samyn, Pascal Ackermann de Bredene Koksijde Classic en Tadej Pogacar reed iedereen aan gort in de Strade Bianche. De uitbarsting verloor nadien toch wat aan kracht. Pogacar had de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen, maar in de andere grote klassiekers hebben sommige woestijnknapen geleerd dat ze toch nog wat boterhammen zullen moeten eten. Fernando Gaviria en Marc Hirschi blijven onzichtbaar tot wisselvallig, de Vlaamse kern kan een kwaliteitsinjectie gebruiken.

Tadej Pogacar liet zijn concurrenten in de Strade Bianche op 50 km van de finish in de steek.

Arkéa-Samsic Als Arkéa-Samsic aan het einde van dit koersjaar een WorldTour-licentie bemachtigt, dan heeft het de kiem van de opmars dit voorjaar gelegd. De kleine Franse ploeg had in de eendagskoersen geen uitschieter die in het collectieve geheugen gegrift staat, maar Nacer Bouhanni, Hugo Hofstetter, Amaury Capiot, Matis Louvel, Laurent Pichon en Warren Barguil fietsten af en toe geruisloos naar ereplaatsen die in de eindafrekening serieus zullen doorwegen. Hun tactiek - met zoveel mogelijk mannetjes in de punten eindigen - werpt zijn vruchten af.

Amaury Capiot won eind januari de Franse opener van het seizoen.

+/- een uitnodiging voor een herexamen de komende maanden +/-

AG2R-Citroën De Fransen investeerden in 2021 fors in de voorjaarskern en na de Omloop Het Nieuwsblad zag het er eindelijk naar uit dat die beleggingen zouden renderen. Greg Van Avermaet werd 3e, Oliver Naesen eindigde 4e. Dat was meteen het enige wapenfeit, tot Benoît Cosnefroy op de proppen kwam. Hij dacht een minuutje dat hij de Amstel Gold Race gewonnen had, een goedmakertje was hem niet gegund in de Brabantse Pijl (2e). De Fransman heeft het blazoen nog wat opgepoetst, maar manager Vincent Lavenu zal wellicht toch twee keer nadenken als hij deze zomer zijn budget voor de komende jaren invult. Heeft iemand nog iets vernomen van Bob Jungels?

Cosnefroy en zijn team gingen in de Amstel van de hemel naar de hel.

Movistar Mag je van Movistar in het Vlaamse werk überhaupt iets verwachten? Alex Aranburu en vooral Ivan Garcia Cortina schreeuwen hun liefde voor dit werk uit, maar ze mogen stilaan bewijzen dat het geen holle woorden zijn. De aanvalslust van Johan Jacobs verdient een pluim, maar uiteindelijk was het toch aan Alejandro Valverde om het voorjaar weer enigszins te redden. Alleen de 42-jarige Spanjaard kon enkele koersen winnen en in Siena en Hoei eindigde hij ook nog eens 2e. Valverde lijkt nu echt wel vast te houden aan zijn pensioenfeest. Volgend jaar kan Movistar dus niet meer terugvallen op zijn opa om niet nog verder weg te glijden.

Hoe zal Movistar het pensioen van Alejandro Valverde verwerken?

Cofidis Manager Cédric Vasseur lacht groen nu Christophe Laporte bij Jumbo-Visma helemaal ontbolstert, maar het voorjaar was niet helemaal kommer en kwel. Max Walscheid won de GP Denain, maar een aanrijding op training beëindigde zijn lente. Bryan Coquard viel ook sneller dan verwacht stil, maar de Franse ploeg heeft vooral op eigen bodem heel wat punten gesprokkeld. Let de komende jaren ook op Alex Zingle.

Max Walscheid was goed op dreef, tot hij werd aangereden op training.

TotalEnergies Peter Sagan en zijn volksverhuis hebben een muis gebaard, maar gelukkig konden Anthony Turgis en Dries Van Gestel die non-investering toch wat verdoezelen. Turgis werd 2e in Sanremo, Van Gestel 3e in Wevelgem. Door pech en ziekte deemsterden ze daarna weg, maar op dat duo kan Jean-René Bernaudeau bouwen. Bij de tweede zit kan hij evenwel niet meer vertrouwen op Edvald Boasson Hagen en Niki Terpstra. Hun toegevoegde waarde is te beperkt geworden.

Peter Sagan is zijn peperduur contract voorlopig niet waard.

Trek-Segafredo Het aantal ereplaatsen valt al bij al nog mee, maar Jasper Stuyven en Mads Pedersen zullen zelf toch ook meer verwacht hebben van de voorbije weken. Het gebrek aan regelmaat en de afwezigheid van het middenveld zijn werkpunten. Dankzij de top 10-plaatsen van Stuyven (4e in Wevelgem, 7e in Roubaix), Pedersen (6e in Sanremo, 8e in Vlaanderen) en Kamp (5e in de Amstel) kleurt het rapport niet overwegend rood, maar qua resultaten staan de mannen toch in de schaduw van hun vrouwelijke tegenhanger.

Het blijft een rode draad: met Mads Pedersen kan het vriezen of dooien.

- gebuisd, al dan niet radicaal -

Lotto-Soudal Van de feel-good story van begin dit jaar schiet nog weinig over. 12 zeges, dat is het aantal aan het eind van vorig jaar, maar de sfeer is al enkele weken omgeslagen. Arnaud De Lie blijft een lichtpunt, maar de klassieke kopstukken ontgoochelden. Victor Campenaerts (5e in de Omloop, 4e in Dwars door Vlaanderen) verdient nog een schouderklopje, Florian Vermeersch en Brent Van Moer waren - al dan niet door pech - spoorloos. Philippe Gilbert en Tim Wellens konden hun dure contracten geenszins rechtvaardigen. De Belgische equipe moet nog meer dan anders hopen dat Caleb Ewan blijft winnen, maar de degradatie uit de WorldTour komt dichter dan ooit. De uithaal van Gilbert - "Er is druk, er is geen visie op lange termijn en we leven van dag tot dag" - mag vooral niet onder de mat geveegd worden.

De wittebroodsweken van Arnaud De Lie in het profpeloton voorspellen heel veel goeds.

Bora-Hansgrohe Door het vertrek van Peter Sagan en zijn hofhouding werd het vrijgekomen budget door ramen en deuren gesmeten, maar de return on investment is beperkt. Aleksandr Vlasov versierde wel een podiumplaats in Hoei en was met Sergio Higuita een finalist in Luik, maar op Danny van Poppel (2e in de Scheldeprijs) en Nils Politt (5e in Dwars door Vlaanderen) na vertolkten Sam Bennett en co zelfs geen nevenrol in het eendagswerk. Voor de ambitieuze manager Ralph Denk - die op zowat alles en iedereen springt tijdens contractonderhandelingen - moet het een bittere pil zijn.

Bij Sam Bennett is er nog altijd fysiek en mentaal oplapwerk.

Israel-Premier Tech Sep Vanmarcke en bij uitbreiding de hele voorjaarskern hebben alle plagen van Egypte moeten trotseren, maar de eigenaar en het management moeten ook in de spiegel kijken. Met veel centen koop je niet in een handomdraai een succesvol team bij elkaar. Het team telt te veel oudjes met piepende ledematen en snakt naar jong bloed. Jakob Fuglsang en vooral Michael Woods gaven in de Ardennen nog een teken van leven, maar het team speelt met vuur als het over de toekomst in de WorldTour gaat.

In zijn koersen kwam Jakob Fuglsang er helemaal niet aan te pas.

EF-EasyPost Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Hugh Carthy, Magnus Cort, Ruben Guerreiro, Mark Padoen, Neilson Powless, Michael Valgren. Het zijn gevestigde waarden die de voorbije jaren al hun stempel hebben gedrukt op de klassiekers, maar we moeten al diep in ons geheugen graven om een noemenswaardige prestatie op te rakelen van dat gezelschap de voorbije weken. Met hun shirts vielen ze nog op, met hun resultaten allerminst. Johan Bruyneel kon het dan ook niet laten om teammanager Jonathan Vaughters, zowat zijn aartsvijand na alle dopingverhalen uit het verleden, na de Ronde van Vlaanderen te provoceren.

BikeExchange Michael Matthews werd 4e op de Via Roma en 7e in de Amstel, maar op zijn 31e raakt hij maar niet verlost van de stempel van eeuwige belofte. De 2e plaats van Dylan Groenewegen in Brugge-De Panne en de 7e stek van Kelland O'Brien in Dwars door Vlaanderen zijn magere troostprijzen.

Zal Michael Matthews ooit nog een klassieker winnen?

DSM Dat Sam Welsford pas in de Scheldeprijs de eerste podiumplaats van het seizoen scoorde, spreekt boekdelen. DSM moest tot 14 april (!) wachten in de Ronde van Turkije op de eerste seizoenszege dankzij diezelfde Welsford. Met een 5e plaats in Gent-Wevelgem en een 7e plek in Milaan-Sanremo zijn we niet te streng voor Søren Kragh Andersen, maar heeft iemand John Degenkolb nog gespot?

Opsporingsbericht: John Degenkolb.

Astana Qazaqstan In élke voorjaarskoers moest je eindeloos scrollen om een renner van Astana Qazaqstan in de uitslag terug te vinden. Bij de categorie "DNF" vond je de meeste zoekresultaten. Gianni Moscon sukkelt met zijn gezondheid en Aleksej Loetsenko brak zijn sleutelbeen, maar door extrasportieve en financiële problemen (de lonen werden/worden niet tijdig betaald) is Astana het WorldTour-label eigenlijk niet waard in het eendagswerk.

Gianni Moscon trok de stekker vroegtijdig uit zijn voorjaarscampagne.

De zegestand van deze 21 ploegen 1 UAE 22 2 Quick Step-Alpha Vinyl 19 3 Ineos Grenadiers 18 4 Lotto-Soudal 12 5 Jumbo-Visma 12 6 Alpecin-Fenix 10 7 Cofidis 9 8 Bahrain Victorious 9 9 Arkéa-Samsic 9 10 Bora-Hansgrohe 7 11 Intermarché-Wanty-Gobert 6 12 BikeExchange 6 13 Trek-Segafredo 5 14 TotalEnergies 5 15 AG2R-Citroën 4 16 Israel-Premier Tech 3 17 Movistar 3 18 EF-EasyPost 3 19 Groupama-FDJ 2 20 Astana Qazaqstan 2 21 DSM 2