Machtige De Gendt knalt naar winst in de schaduw van de Montjuic

14:10 14 uur 10. Yates is eindwinnaar. De verwachte aanvalspogingen van Movistar waren minder scherp dan verwacht. Leider Yates en zijn Ineos-kompanen hadden zo al bij al een rustige dag. Adam Yates wordt eindwinnaar. Met Richie Porte en Geraint Thomas kleurt het eindpodium volledig in het donkerblauw van de Ineos Grenadiers. . Yates is eindwinnaar De verwachte aanvalspogingen van Movistar waren minder scherp dan verwacht. Leider Yates en zijn Ineos-kompanen hadden zo al bij al een rustige dag. Adam Yates wordt eindwinnaar. Met Richie Porte en Geraint Thomas kleurt het eindpodium volledig in het donkerblauw van de Ineos Grenadiers.

14:07 14 uur 07. In de achtergrond is Valter nog uit de greep van de favorietengroep gebleven. Hij wordt derde, Reichenbach is vierde en Valverde vijfde. . In de achtergrond is Valter nog uit de greep van de favorietengroep gebleven. Hij wordt derde, Reichenbach is vierde en Valverde vijfde.

14:06 14 uur 06. Machtige De Gendt wint in de schaduw van de Montjuic. Het is binnen. Thomas De Gendt wint op straffe wijze de slotrit in de Ronde van Catalonië. Mohoric is een knappe tweede op zo'n 15 seconden. . Machtige De Gendt wint in de schaduw van de Montjuic Het is binnen. Thomas De Gendt wint op straffe wijze de slotrit in de Ronde van Catalonië. Mohoric is een knappe tweede op zo'n 15 seconden.

14:05 Laatste km. Nog 1000 meter voor De Gendt. . 14 uur 05. Laatste km. Nog 1000 meter voor De Gendt.

14:05 14 uur 05. Ook Ineos domineert . In de groep-Yates gaat Ineos nog eens de puntjes op de i zetten. Thomas, met de leider in het spoor, zet zich op kop en jaagt het tempo nog eens de hoogte in. Met Yates, Porte en Thomas wordt het een volledig Ineos-gekleurd eindpodium. . Ook Ineos domineert In de groep-Yates gaat Ineos nog eens de puntjes op de i zetten. Thomas, met de leider in het spoor, zet zich op kop en jaagt het tempo nog eens de hoogte in. Met Yates, Porte en Thomas wordt het een volledig Ineos-gekleurd eindpodium.

14:03 14 uur 03. De Ronde van Catalonië en Thomas De Gendt, het is een geslaagd huwelijk. Voor De Gendt wordt het zijn 5e ritzege in de Spaanse rittenkoers. Ondertussen komt de groep der favorieten wel nog terug tot op 1'30, maar De Gendt hoeft zich geen zorgen te maken. . De Ronde van Catalonië en Thomas De Gendt, het is een geslaagd huwelijk. Voor De Gendt wordt het zijn 5e ritzege in de Spaanse rittenkoers. Ondertussen komt de groep der favorieten wel nog terug tot op 1'30, maar De Gendt hoeft zich geen zorgen te maken.

14:01 14 uur 01. Op de grote plateau snelt hij voor overgave naar beneden. Zijn eerste zege sinds de Tourrit in Saint-Etiennen in 2019 zit eraan te komen. . Op de grote plateau snelt hij voor overgave naar beneden. Zijn eerste zege sinds de Tourrit in Saint-Etiennen in 2019 zit eraan te komen.

14:00 14 uur . Aanval De Gendt! Daar gaat ie! Op het steilste stuk springt Thomas De Gendt weg van Mohoric. Hij slaat meteen een stevige kloof. Als hij een foutloze afdaling rijdt, is de zege binnen. . Aanval De Gendt! Daar gaat ie! Op het steilste stuk springt Thomas De Gendt weg van Mohoric. Hij slaat meteen een stevige kloof. Als hij een foutloze afdaling rijdt, is de zege binnen.

13:56 13 uur 56. In de achtervolging wordt Bouwman opnieuw bijna gegrepen door het groepje-Champoussin. In de groep der favorieten is het nog steeds Movistar dat tempo maakt, maar Yates zit op vinkentouw. . In de achtervolging wordt Bouwman opnieuw bijna gegrepen door het groepje-Champoussin. In de groep der favorieten is het nog steeds Movistar dat tempo maakt, maar Yates zit op vinkentouw.

13:55 Laatste keer Montjuic. De Gendt en Mohoric beginnen aan hun laatste beklimming van de Montjuic. Het lijkt erop dat het nu zal moeten gebeuren voor De Gendt, of rekent hij op zijn sprint? . 13 uur 55. Laatste keer Montjuic De Gendt en Mohoric beginnen aan hun laatste beklimming van de Montjuic. Het lijkt erop dat het nu zal moeten gebeuren voor De Gendt, of rekent hij op zijn sprint?

13:54 13 uur 54. Laatste ronde. Nog 8 kilometer, nog 1 keer de Montjuic op en nog 1 keer de Montjuic af. Kan De Gendt het klaarspelen, of moet hij zijn meerdere erkennen in Mohoric? . Laatste ronde Nog 8 kilometer, nog 1 keer de Montjuic op en nog 1 keer de Montjuic af. Kan De Gendt het klaarspelen, of moet hij zijn meerdere erkennen in Mohoric?

13:52 13 uur 52. Bij de voorlaatste afdaling toonde Mohoric zonet nog eens waarom De Gendt beter op zijn hoede is. De Sloveen daalt als een bezetene en zet er onze landgenoot telkens zwaar mee onder druk. . Bij de voorlaatste afdaling toonde Mohoric zonet nog eens waarom De Gendt beter op zijn hoede is. De Sloveen daalt als een bezetene en zet er onze landgenoot telkens zwaar mee onder druk.

Movistar leidt de dans in de groep der favorieten, bij Ineos blijven enkel nog de drie speerpunten over (Yates, Thomas en Porte). 13 uur 50. Movistar leidt de dans in de groep der favorieten, bij Ineos blijven enkel nog de drie speerpunten over (Yates, Thomas en Porte).

13:49 13 uur 49. Het duo vooraan heeft samen al 4 keer over de Montjuic gereden, telkens kwam De Gendt als eerste boven. Onze landgenoot zal bergop het verschil moeten maken. Wanneer kiest hij zijn moment? . Het duo vooraan heeft samen al 4 keer over de Montjuic gereden, telkens kwam De Gendt als eerste boven. Onze landgenoot zal bergop het verschil moeten maken. Wanneer kiest hij zijn moment?

13:46 13 uur 46. Koen Bouwman, die de bergtrui om zijn schouders heeft, toont zijn goede benen en springt weg uit de groep der achtervolgers. Voor de dagzege komt hij te laat, maar hij kan wel nog enkele puntjes sprokkelen voor het bergklassement. . Koen Bouwman, die de bergtrui om zijn schouders heeft, toont zijn goede benen en springt weg uit de groep der achtervolgers. Voor de dagzege komt hij te laat, maar hij kan wel nog enkele puntjes sprokkelen voor het bergklassement.

13:45 Tijdsverschil. De Gendt en Mohoric gaan het onder elkaar moeten uitvechten, want de voorsprong van de twee loopt nu al op tot 1'30. Het worden nog 15 spannende kilometers. . 13 uur 45. Tijdsverschil De Gendt en Mohoric gaan het onder elkaar moeten uitvechten, want de voorsprong van de twee loopt nu al op tot 1'30. Het worden nog 15 spannende kilometers.

13:40 13 uur 40. Movistar schiet wakker. In de peloton krijgen we opnieuw actie. Movistar, met Mas en Valverde, probeert voor afscheiding te zorgen. Leider Yates oogt nog fris en reageert op alles dat beweegt. Van een peloton is ondertussen geen sprake meer, want de groep met de favorieten is nog maar zo'n 20 man groot. . Movistar schiet wakker In de peloton krijgen we opnieuw actie. Movistar, met Mas en Valverde, probeert voor afscheiding te zorgen. Leider Yates oogt nog fris en reageert op alles dat beweegt. Van een peloton is ondertussen geen sprake meer, want de groep met de favorieten is nog maar zo'n 20 man groot.