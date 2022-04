Uw gids voor de Brabantse Pijl: parcours, deelnemers (Evenepoel!) en livestream

Zo was het in 2021:

De wedstrijd zelf bleef min of meer gesloten tot op het lokale circuit in en rond Overijse. Debutant Wout van Aert kon op 37km van het einde als enige een stroomstoot op de Hertstraat volgen van Tom Pidcock en Matteo Trentin.

Tom Pidcock en Wout van Aert vochten er een eerste van twee beklijvende sprintduels uit. In Overijse ging de zege naar de jonge Brit, een week later haalde Van Aert het met een niet te zien verschil.

Het parcours:

Het startschot van de Brabantse Pijl wordt om 12.30 u. gegeven in Leuven, waar vorig jaar het WK werd gereden. Op het Ladeuzeplein beginnen de renners aan hun tocht van 204,8km.

Na de start is het een eerste keer klimmen in de Brusselse Rand, met onder meer de Sollenberg en Bruineput, maar ontploffen zal de wedstrijd daar zeker nog niet.

Van een finale in Alsemberg is al even geen sprake meer. Het zwaartepunt van de koers is verschoven naar Overijse, waar vier lokale ronden met telkens de Hagaard (niet in de eerste ronde), Hertstraat, de gesmaakte, maar heraangelegde Moskesstraat, Holstheide en S-Bocht voor de schifting moeten zorgen.

In totaal staan er liefst 25 hellingen op het menu van de mannenkoers, om uiteindelijk rond 17.30 u een winnaar aan te duiden op de Brusselsesteenweg, die ook licht bergop loopt.