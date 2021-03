Kasper Asgreen rondt indrukwekkende teamdominantie af, Van Aert mist de slag in E3

De E3 blijft in het bezit van Deceuninck-Quick Step. Na Zdenek Stybar in 2019 triomfeerde nu Kasper Asgreen in de mini-Ronde. Asgreen werd na een indrukwekkende solo gegrepen door een elitegroep, waar Van Aert moest passen, maar hij had nog een laatste pijl op zak gehouden voor de finale.