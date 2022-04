3 conclusies na de Ronde van het Baskenland: Evenepoels mix, Roglic' knie en Martinez' status

1. Remco Evenepoel staat er van de eerste tot de laatste dag

Ook tijdens de slotrit koos hij slim voor zijn eigen tempo, maar de laatste pukkel was er dan toch te veel aan. Ook al omdat Evenepoel - niet voor het eerst - iets te snel zonder ploegmakkers was gevallen.

Daarna herhaalde hij ook zijn instelling van in de vorige rittenkoersen: Evenepoel toonde zich in de sprintvoorbereiding en rolde tot 3 keer toe de rode loper uit voor ploegmakker Julian Alaphilippe.

2. Primoz Roglic kent geen pech en verliest toch een rittenkoers

Deze 8e plaats verandert niets aan de status van Roglic richting de afspraken van later dit jaar, maar bij Jumbo-Visma zullen ze alles toch tot in de puntjes analyseren.

En dat is toch behoorlijk zeldzaam in een rittenkoers. Sinds die uppercut op La Planche des Belles Filles in de Tour van 2020 won Roglic elke rittenkoers of grote ronde waar hij aan de start verscheen, tenzij hij door pech uit koers werd geslagen (Parijs-Nice en Tour in 2021).

Roglic kan zich wel verstoppen achter de ploegtactiek met Jonas Vingegaard, maar de Sloveen zal in zijn analyse ook wel eerlijk moeten toegeven dat hij niet over zijn beste benen beschikte.

Die eerlijke analyse werd tijdens de sleuteldagen bevestigd. Op de aankomsten voor punchers kon Roglic nooit echt duelleren met Julian Alaphilippe en co, vrijdag en zaterdag was hij ook al geen hoofdrolspeler.

3. Ineos Grenadiers leeft en heeft met Daniel Martinez een kopman (voor de Tour?)

Door de almacht van Tadej Pogacar (UAE) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) was Ineos Grenadiers - op een roze uitschieter na - in de vergeethoek geduwd in het werk waar ze al die jaren zo in hebben geschitterd.

De steenrijke Britten hebben al een tijdje het geweer van schouder veranderd en kiezen veelal voor een guerrilla-tactiek, maar meestal moesten ze in de eindafrekening naar huis met de kruimels.

Die vicieuze cirkel werd zaterdag in Arrate doorbroken en niet toevallig was Daniel Martinez de man om het hoogste schavotje te claimen.

De 25-jarige Colombiaan won de Dauphiné in 2020 in het shirt van EF Pro Cycling en ontpopte zich vorig jaar in de Giro als meesterknecht van Egan Bernal.

Hij werd zelf nog 5e in Italië en na de zware val van zijn landgenoot schoof Martinez nog wat op in de hiërarchie van zijn werkgever.

Ineos Grenadiers is aan het schuiven met zijn pionnen en stuurt normaal Richard Carapaz als kopman naar de Giro, voor de Tour is die positie nog vacant.

Meer dan Adam Yates, Geraint Thomas of Tao Geoghegan Hart lijkt Martinez de geknipte vogel om Pogacar en Roglic het vuur aan de schenen te leggen.