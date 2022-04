Het perfecte plannetje van Remco Evenepoel: "Wanneer iedereen wilde bekomen, waagde ik mijn sprong"

"Ik denk dat het een ideaal moment was om te versnellen", vond Remco Evenepoel. "Normaal gezien wil iedereen in een klim op een plateau even bekomen, maar daar wilde ik mijn sprong wagen."

Een sprong die een groepje favorieten in stukken scheurde. "Roglic en Yates waren er niet meer bij. Zij waren net de jongens die het sterkst waren de afgelopen dagen, maar vandaag zaten de sterksten vooraan."

Evenepoel rekende zichzelf bij de beteren en is tevreden dat het plannetje van de ploeg hem vandaag de leiderstrui opleverde. "We hebben het voor de race besproken, dus ik ben blij dat het ook lukte."

"Ik hoopte dat Rodriguez de etappe won, want dan waren de 10 bonificatieseconden al weg. Het is wat raar om te zeggen dat je niet wilt winnen, maar ik wist ook dat Martinez frissere benen had voor de sprint."