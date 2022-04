Ondernemende Remco Evenepoel neemt leiderstrui van Roglic over in Baskenland, Rodriguez wint bergrit

Remco Evenepoel (Quick Step-Aplha Vinyl) heeft een zaakje gedaan voor de eindzege in de Ronde van het Baskenland. Onze landgenoot versnelde bergop in de groep der favorieten waardoor leider Primoz Roglic in de penarie kwam. Evenepoel is de nieuwe leider, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) pakte de etappezege.