Herkansing voor Remco Evenepoel in de Ronde van het Baskenland? "We bekijken het dag per dag"

Ook Julian Alaphilippe is erbij in het Baskenland, na een korte tussenstop in Vlaanderen. De wereldkampioen legt er na ziekte de laatste hand aan zijn voorbereiding op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Amstel Gold Race laat de Fransman dus links liggen.



Evenepoel krijgt met James Knox, Dries Devenyns, Louis Vervaeke en Mauri Vansevenant veel klimhulp mee, hardrijder Rémi Cavagna maakt de selectie van Quick Step compleet.

Een sprinter is er niet bij, want op de eerste dag na, moet er elke dag (zwaar) geklommen worden in de Ronde van het Baskenland.