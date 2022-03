Remco Evenepoel tevreden na eerste test bergop: "Ik zag al snel dat de beste vogel gaan vliegen was"

Evenepoel verloor op het einde twee luttele seconden op ritwinnaar Tadej Pogacar, de nieuwe leider door de bonificatieseconden.

Is Evenepoel tevreden met zijn vierde plaats? "Ja, we hebben geprobeerd om de koers hard te maken met de ploeg, maar er was heel veel wind tegen in de afdaling. We konden daardoor niet heel veel snelheid maken, maar ik ben toch blij dat we het geprobeerd hebben."

"Als we beter samenwerken, kunnen we misschien wegrijden. Maar goed, zo was het koersverloop."

Er zat niet meer in? "Ik merk dat ik wat punch te kort kom tegen die mannen. Er werd op de laatste klim echt hard gereden en ik denk dat Pogacar alles onder controle had en dat hij zeker de verdiende winnaar is."

"Ik zat in positie 6 of 7 in de laatste honderden meters. Er moesten wat jongens lossen voor mij, waardoor ik wat gaten moest dichten. Maar ik zag al vrij direct dat de beste vogel gaan vliegen was. Ik heb nergens spijt van, ik sta nog altijd tweede in het klassement en heb alles goed onder controle."

"Zoals ik vooraf ook heb gezegd: ik ben naar hier gekomen om het podium te proberen halen. Daar zijn we goed naar op weg. Ik denk dat de ritten me de komende dagen beter zullen liggen. Het was een eerste goede test, op naar morgen."