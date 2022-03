Tadej Pogacar zet de puntjes op de i bergop, Remco Evenepoel is 4e

De 4e etappe in Tirreno-Adriatico in een notendop:

Evenepoel verrast met vroege aanval, Pogacar is niet te stuiten

Remco Evenepoel stond niet weigerachtig tegenover een harde koers en nadat UAE een fors tempo had opgelegd, hield de youngster woord.

Bij de eerste van drie passages over de klim naar Bellante, ook de aankomst van vandaag, stak hij de boel al eventjes in de fik.

Tadej Pogacar, Filippo Ganna en Jai Hindley vreesden de man met de hamer niet en gingen in op zijn uitnodiging, maar het ticketje werd 10 kilometer later al ingetrokken.

De tweede klim baarde een muis en ook het laatste rondje had weinig om het lijf.

Miguel Angel Lopez was bedrijvig, Ineos Grenadiers veranderde het tactische plan na het afhaken van Ganna en ook Evenepoel zelf ging nog even à bloc, maar het terrein was niet lastig genoeg om de botte bijl te hanteren.

Al was er één constante: Pogacar sprong op alles wat bewoog en stelde vast hoe niemand een antwoord had op zijn verwoestende versnelling op 400 meter van de finish.

De ritwinst en de blauwe trui eindigden vrij logisch in zijn handen, Evenepoel beperkte de schade en kijkt aan tegen een achterstand van 9 seconden in het klassement.