Daagt Remco Evenepoel Primoz Roglic uit in het Baskenland? "Geen te grote verwachtingen"

Zo was het vorig jaar:

Primoz Roglic zette de Ronde van het Baskenland op de slotdag nog naar zijn hand.

Roglic was bij de pinken toen Astana het peloton in stukken scheurde in een afdaling, leider Brandon McNulty en zijn rechterhand Tadej Pogacar hadden zich laten verrassen.

McNulty kwam de man met de hamer tegen, Pogacar kon de schade niet meer goedmaken.

Roglic bewees dus dat UAE te ontwrichten was, al had de ploeg wellicht te lang ingezet op gelegenheidskopman McNulty. De Amerikaan was eerder die week aan de macht gekomen na een spelletje poker van Jumbo-Visma.

De ritzeges waren vorig jaar voor Roglic, Alex Aranburu, Pogacar, Ion Izagirre, Mikkel Honoré en David Gaudu.