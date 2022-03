Moet Remco Evenepoel zich meer richten op het eendagswerk? "Als je hem 20 meter geeft, is hij weg"

"Natuurlijk zal hij ook gezien hebben dat Pogacar een maatje te groot is. Maar die is voor al die andere coureurs ook een maatje te groot."

"We zijn te streng en dat wordt storend. Zo breek je ook de groei van een renner af. Hij mág falen, want hij is nog jong."

"Alleen vergeten we dan dat hij het ook al vaak heeft waargemaakt. En dat hij nog altijd maar 22 jaar is en hij op zijn 22e al een enorm palmares bij elkaar heeft gefietst."

"In België zijn we veel te hard voor Remco. Hij durft op een on-Belgische manier zijn doelen uitspreken en als hij die dan niet haalt, wordt hij daar hard op aangepakt."

Remco Evenepoel wou zich in Tirreno-Adriatico meten met Tadej Pogacar, de beste ronderenner van het moment. Het werd een ontnuchtering, al mogen we hem daar niet op afrekenen, vindt Jan Bakelants.

"Jammer dat Evenepoel zaterdag Milaan-Sanremo niet rijdt"

Jan Bakelants wil Evenepoel zeker nog niet afschrijven als ronderenner, maar toch ziet hij ook andere - nog onbenutte - mogelijkheden. "Misschien moet hij zich meer toeleggen op iets waarvan hij zelf zegt dat hij het niet zo goed kan: de eendagskoersen."

"Als ik zie hoe hij in de Ronde van België de ritten in de Vlaamse Ardennen wint. Zodra je hem 20 meter geeft, is hij weg. Hij kan heel rap op het vlakke rijden, dat zie je in zijn tijdritten. Dat is een wapen dat je moet durven uit te spelen. Je hoeft de koers niet altijd bergop te beslissen."

"Maar iedereen denkt omdat Remco klein en licht is dat hij automatisch een ronderenner moet worden. We zetten iemand te graag in een hokje. Dat hij niet zou kunnen sturen, is ook zo'n hokje. Terwijl hij goed genoeg kan sturen!"

"Remco is in mijn ogen een eendagsrenner die van ver kan aangaan en tot de finish voorop kan blijven. Bij het huidige Quick-Step past dat perfect, ook in een koers zoals de Ronde, omdat hij de boel vroeg kan openbreken. Bij Quick-Step hebben ze geen kopman die op voorhand kan zeggen dat hij wint. Zij moeten het anders doen."

"Ik vind het dan ook jammer dat hij zaterdag niet start in Milaan-Sanremo, zeker nu Alaphilippe in de lappenmand ligt. Niet om te wachten tot de Poggio, maar om van ver aan te gaan."