Remco Evenepoel daags na opdoffer in Tirreno: "Dit is toch wel een klopje"

Evenepoel begon in het klassement aan de zwaarste rit met 2 keer de Monte Carpegna op het eind met 9 seconden achterstand op leider Tadej Pogacar, met wie hij graag om de eindzege had geduelleerd. Toen die zegevierde, moest Evenepoel nog 4 minuten bollen. Hij viel van de 2e naar de 11e plek. "Ik had niet de dag waarop ik vooraf had gehoopt", legde Evenepoel uit. "In het stuk in de vallei met een 50, 60 man richting finish voelde ik al dat de benen zwaar aanvoelden." Het pleit voor de youngster dat hij bleef vechten: "Ik heb niet opgegeven en proberen de schade te beperken. Maar als je dan ook ziet met welk sprekend gemak Pogacar vooraan nog wegrijdt van de rest, was hij overduidelijk de sterkste." "Op dit niveau moet je echt wel 100 procent zijn om te kunnen meestrijden. Als je maar 80 of 85 procent bent of je hebt een slechte dag, dan betaal je dat dubbel en dik cash."

"Ik weet niet waaraan het ligt, dat moeten we nog eens bekijken"

"In de afdaling had ik ook geen vestje of handschoenen nodig. Daar lag het niet aan. Ik voelde me nog vrij oké, ik kon wel altijd de power duwen, maar ik kon niet over een bepaalde limiet gaan. We moeten nog eens bekijken waaraan het zou kunnen liggen." Zijn slechte dag verraste Evenepoel: "Want ik had goed gewerkt en zat op schema om hier te proberen een podium te rijden. Het was een teleurstelling om dat gisteravond te verwerken. Maar vandaag is een nieuwe dag en een nieuwe kans met Cav. Je moet snel de knop omdraaien. Maar het is toch wel een klopje om mee te nemen naar de komende weken." "Ik hoop dat ik eruit kan leren en dat we iets vinden waardoor ik het kan vermijden in de komende koersen." "Gisteren was een ideale test, maar ik ben er toch wel dorogezakt.

"Moest ik een goede dag gehad hebben, zoals de dagen ervoor, was ik sowieso niet met Pogacar mee geweest, maar misschien wel in de groep of iets daarachter. Maar ik zou niet op 4 minuten gereden geweest zijn."



"Als ik 30 of 40 watt meer kan duwen op de klim, ben ik zeker 2 minuten sneller boven. Dat scheelt op dit niveau veel."



"Het is ook al een heel zware week geweest. We hebben het er met alle jongens over gehad. Het was heel lastig koersen. Gisteren duurde het lang vooraleer de vlucht weg was. Misschien is het de opeenstapeling van vermoeidheid van deze week."



"Ik hoop gewoon niet dat het te veel zal voorvallen, want ik hoop ooit een ronde als deze op mijn palmares te zetten."





Scenario's als gisteren zullen de komende jaren wel vaker voorvallen in duel met de top (lees Pogacar). "Het was inderdaad een ideale test, maar gisteren ben ik er toch wel doorgezakt. Hopelijk maak ik dit in de toekomst zo weinig mogelijk mee."