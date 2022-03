Evenepoel voor Tirreno-Adriatico: "Tegenstand is enorm, kan niet over eindwinst als doel spreken"

Remco Evenepoel staat na een goed seizoensbegin in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve voor een eerste echte test: een duel met Tadej Pogacar in de Tirreno-Adriatico. Hij krijgt onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe naast zich.

Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel stonden de pers samen te woord. Alaphilippe likte nog een beetje zijn wonden na zijn crash in de Strade Bianche. "Ik heb natuurlijk nog wel wat rugpijn en heb nog wat massages en rust nodig, maar het valt allemaal wel mee. Ik ben oké", zei hij. "Ook zonder mijn val was er, denk ik, niets te beginnen tegen Tadej Pogacar. Hij is echt outstanding. Ik hoop dat hij ervan aan het genieten is." En laat die Tadej Pogacar nu net de belangrijskte tegenstander van Remco Evenepoel worden komende week. "Of dat me zenuwachtig maakt? Neen, het is altijd leuk om het op te nemen tegen de grootste namen uit het peloton", vertelde de jonge wolf. "Ik ben hier om te leren, om te kijken en om hopelijk ook goeie resultaten neer te zetten." "Hij lijkt onklopbaar, maar iedereen dacht hetzelfde in van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. En toch kon Asgreen hem kloppen. We moeten dus in onszelf geloven. Het zal een plezier zijn om tegen hem te koersen, maar het zal ook pijn doen."

Evenepoel: "Ik wil Ganna het leven zo moeilijk mogelijk maken"

Het peloton begint eraan met een vlakke tijdrit van 14 kilometer. Zal Remco Evenepoel er iets kunnen beginnen tegen Filippo Ganna? "Dat is net zoals racen tegen Pogacar, Ganna is de beste ter wereld in zijn discipline. Ik probeer zo hard mogelijk te rijden en het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Ik voel me natuurlijk wel goed na die tijdrit in de Algarve, we zullen wel zien." Krijgt zo'n rittenkoers een andere dynamiek met een tijdrit aan het begin in plaats van op het einde? "Ja en neen. Als je tijd verliest, moet je agressief koersen. Als je na de tijdrit een bonus hebt, kan je iets meer controleren. Maar de tijdrit is niet lang genoeg om grote verschillen te maken. Alle klassementsrenners kunnen 14km hard rijden." Is de eindwinst eigenlijk een doel voor Evenepoel? Want dit is toch een stap hoger dan Valencia en de Algarve. "Het is zeker een stap hoger. Eigenlijk is dit samen met Parijs-Nice de eerste grote afspraak binnen het rondewerk. Dit team wil natuurlijk altijd winnen, maar de tegenstand hier is enorm. Ik kan dus eigenlijk niet uitspreken dat eindwinst een doel is. Er kan veel gebeuren, we doen het dag per dag."

De tijdrit is te kort om grote verschillen te maken. Alle klassementsrenners kunnen wel 14 kilometer hard rijden.

"En in die zin is die tijdrit wel meteen belangrijk om te weten of ik eventueel zou kunnen denken aan die eindoverwinning. En op het einde van de week komen er nog een paar heel zware en belangrijke ritten aan die doorslaggevend zullen zijn."



Schrikken die ritten, met de explosieve aankomsten bergop, Evenepoel niet af? "Het is waarschijnlijk een goeie test om eens te zien waar ik sta op het vlak van die explosiviteit. Alles hangt af van mijn gevoel op dat moment zelf. Wat ik op training gedaan heb telt niet, ik moet nog frisse benen hebben op het moment dat die klim eraan komt. Ik kan nu nog niet zeggen of ik daar goed zal zijn."

"Natuurlijk kunnen wij samen koersen"