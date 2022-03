Uw gids voor Tirreno-Adriatico 2022: Tadej Pogacar versus Remco Evenepoel?

Vergis u niet: maandag gaat Tirreno-Adriatico al van start. Iets vroeger dan gebruikelijk en ook aan het rittenschema is gesleuteld. Tadej Pogacar is topfavoriet om zichzelf op te volgen, Remco Evenepoel probeert hem het vuur aan de schenen te leggen. Lees hier onze voorbeschouwing in deze gids.

Zo was het vorig jaar:

De editie van 2021 roept bij elke wielerliefhebber een spontane glimlach op. Tirreno-Adriatico was misschien wel de mooiste koers(week) van vorig seizoen. Wout van Aert trok naar Italië om zich te testen als klassementsman voor een rittenkoers van één week en kwam binnen met een knal: Van Aert won de massasprint op dag 1. Wat zich daarna voltrok, was een worstelgevecht tussen de G4 - Van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar - om u tegen te zeggen. Elke tenor pikte zijn graantje mee. De wereldkampioen vloerde zijn concurrenten in een titanenduel, Van der Poel lachte in zijn vuistje op dag 3, Pogacar veroverde een dag later de leiderstrui na een steile slotkim. En op dag 5? Die zondag 14 maart was een beklijvende dag. In de gietende regen schudde Van der Poel een beestachtige solo van 50 kilometer uit zijn dijen. Die dag staat in het geheugen gegrift van elke wielerfanaat, maar ook de hoofdrolspelers zelf zouden die 5e rit niet snel vergeten. Zonder het goed en wel te beseffen hadden ze roofbouw op hun lichaam gepleegd en vrijwel iedereen zou vroeg of laat een prijs(je) betalen voor die inspanningen. In die heroïsche muurtjesrit had Pogacar zijn eindzege nagenoeg veiliggesteld. Hij gaf zijn trui niet af in San Benedetto del Tronto, waar Van Aert over meer pk's beschikte dan Stefan Küng en Filippo Ganna in de afsluitende tijdrit. (klik onder het eindklassement nog eens op de ritten van vorig jaar om een verslag te lezen en beelden te bekijken)

Het parcours:

In 2022 heeft de organisatie het geweer min of meer van schouder veranderd. Het is vooral opmerkelijk dat Tirreno-Adriatico maandag al van start gaat en niet woensdag. De recuperatieperiode na de Strade Bianche blijft dus beperkt tot amper één dag. De Italiaanse koers wordt normaal altijd afgesloten met een individuele tijdrit, het werk tegen de klok is dit jaar de openingsdans. Het gaat om een vlakke tijdrit van net geen 14 kilometer. De sprinters worden (in principe) beloond op dag 2 en 3, in de 4e rit komen de punchers en muurhagedissen aan hun trekken. Na een dagje met meer dan 3.000 hoogtemeters eindigen we op een knikje van net geen 4 kilometer. Vrijdag kunnen we ons verlekkeren op de traditionele "Tappa dei Muri". De finale wordt gekruid door muurtjes met dubbele stijgingspercentages. Het is de lastige opwarmer voor de koninginnerit van zaterdag. Op de voorlaatste dag moet het peloton in de finale twee keer de Monte Carpegna overwinnen. Dat was de trainingscol van wijlen Marco Pantani. Er is geen aankomst bergop: de finish ligt na een afdaling. San Benedetto del Tronto ontvangt het peloton weer op de slotdag, maar we ronden dus niet af met een tijdrit, wel met een laatste sprintersritje. Het wordt hoe dan ook weer een weekje dat in de kleren zal kruipen: 3 etappes gaan boven de 200 kilometer en we klokken af op meer dan 14.000 hoogtemeters, een record voor de Tirreno.

Deelnemerslijst:

Wout van Aert kiest dit jaar voor Parijs-Nice, Mathieu van der Poel is nog altijd niet klaar voor competitie. Van de G4 van vorig jaar blijven Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar dus over. Alaphilippe kwam niet ongehavend uit de Strade, de Sloveen won zijn vaste (sponsor)afspraak in de Emiraten, de Strade Bianche en is ook in Italië topfavoriet. Wie kan er stokken in de wielen steken? Onze Belgische bril spot in eerste instantie Remco Evenepoel. Na zijn 2e plaats in Valencia en eindzege in de Algarve bokst hij nu in een hogere categorie. De concurrentie moet komen van Jonas Vingegaard, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Jakob Fuglsang, Enric Mas, Wilco Kelderman, Rigoberto Uran, Giulio Ciccone, Miguel Angel Lopez, Richard Carapaz, Richie Porte, Domenico Pozzovivo en Damiano Caruso. In de massasprints krijgen we krachtmetingen tussen onder meer Mark Cavendish, Pascal Ackermann, Arnaud Démare, Alberto Dainese, Caleb Ewan, Jordi Meeus, Elia Viviani, Peter Sagan, Alexander Kristoff, Michael Matthews, Phil Bauhaus, Nacer Bouhanni en Tim Merlier. Kruiden het deelnemersveld af: Kasper Asgreen, Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy, Brent Van Moer, Tim Wellens, Mark Padoen, Gianni Moscon en Matej Mohoric.

Live bij Sporza:

We volgen elke dag van start tot finish met tekstverslag. U krijgt ook interviews met de hoofdrolspelers uit Italië. Tijdens de weekenduitzendingen op Radio 1 zal er extra aandacht zijn voor het Italiaanse spektakel en ook in Het Journaal komt Tirreno-Adriatico aan bod.

