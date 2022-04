Tom Pidcock: "In 2017 haatte ik de kasseihellingen van de Ronde nog"

"Ik denk niet dat ik tot de topfavorieten behoor. Ik heb wel een kans om te winnen, maar dan moet ik het goed spelen, want ik ben niet de meest ervaren renner van het peloton in de klassiekers. Al heb ik er toch al een aantal gereden ondertussen. Anderzijds weet je ook wel gewoon waar de sleutelmomenten liggen."

"Toen haatte ik die beklimmingen", lachte Pidcock (22). "Maar ondertussen ben ik er wel in gegroeid. Ik heb natuurlijk niet de pure kracht die andere renners wel hebben. Ik ben een lichte renner, maar na een lange koers kan dat in mijn voordeel spelen."

Zelfvertrouwen gekregen in Dwars door Vlaanderen

Het beeld van Tom Pidcock die moest lossen in het peloton nog voor de echte finale op de Poggio losbarstte tijdens Milaan-Sanremo, is na zijn prestatie in Dwars door Vlaanderen van ons netvlies. Pidcock zal een rol spelen zondag.

"Mijn recente gezondheidssituatie zal wel een factor zijn, omdat ik nog niet heel veel lange wedstrijden in de benen heb. Woensdag voelde ik me goed. Ik was een tijdje niet top, daardoor gebeurde ook wat er gebeurde in Milaan-Sanremo. Maar ik kan je niet exact zeggen wat er scheelde."



"Woensdag heb ik veel zelfvertrouwen gekregen door die prestatie. Het was een harde wedstrijd en in de finale liep niet alles perfect, maar ik was wel blij met mijn prestatie en met hoe het team reed", vertelde Pidcock.

"In Dwars door Vlaanderen voelde ik me weer mijn oude zelve. Dat is belangrijk en geeft me zelfvertrouwen, maar natuurlijk is het zondag (bijna) 100 kilometer meer."

"Als Wout van Aert niet rijdt, zal dat zeker een invloed hebben. Er zal een renner minder in de finale zijn en de sterkte van Jumbo-Visma zal ook anders zijn."