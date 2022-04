Ineos-imperium kaapt verkoop Chelsea met laat monsterbod van 5 miljard euro

Wordt het rijk van Ineos straks nog wat groter?

Naast onder meer een wielerteam, belangen in het F1-team van Mercedes en voetbalclubs OGC Nice en Lausanne-Sport lijkt de Engelse topclub Chelsea het nieuwe kroonjuweel te moeten worden.

Jim Ratcliffe, sterke man achter de de Britse chemiereus, maakte namelijk bekend een bod van ruim 5 miljard euro te hebben uitgebracht. Het grootste deel om de club in handen te krijgenn, aangevuld met een aanzienlijke som die de komende tien jaar geïnvesteerd zal worden in de ploeg en infrastructuur.

Dat bod is het meest lucratieve dat tot dusver op tafel kwam. De drie Amerikaanse geïnteresseerden (consortiums geleid door Martin Broughton, Todd Boehly en Steve Pagliuca/Larry Tanenbaum) zien dus een flinke concurrent opduiken. Hen werd al gevraagd om de biedingen met 500 miljoen euro te verhogen.

"Wij zijn het enige Britse bod", maakt Radcliffe zijn kandidatuur sterk. "Ons plan is simpel: een bijzonder fijne club uitbouwen in Londen, die past bij deze stad. We willen geen winst najagen."

Door het financiële en lokale aspsect lijkt Ineos meteen de grootste kanshebber om Chelsea effectief binnen te halen.

Wordt vervolgd.