Joseba Beloki over Egan Bernal: "Of hij zijn topniveau weer zal halen? Dat wordt lastig"

Sporza kon Joseba Beloki te pakken krijgen aan de vooravond van de Mallorca 312, een Gran Fondo die heel wat (Spaanse) wielercoryfeeën naar het eiland lokt.

Beloki sprak onder meer over de wonderbaarlijke revalidatie van Egan Bernal. Zelf maakte de Spanjaard ook een akelige val mee, in de Tour van 2003. Voor die periode haalde hij 3 keer het eindpodium van de Tour, erna kwam zijn carrière nooit meer uit het slop.

"Ik ben blij dat Bernal zo snel al weer in competitie zal kunnen komen, maar het verbaast me ook", zegt Beloki. "Ik ben bevriend met enkele mensen in de technische staf van Ineos en zijn blessures zijn echt heel ernstig."

"Het wordt niet gemakkelijk om terug te keren, maar Egan heeft het nodig om omringd te zijn door andere renners. Anders voelt het wielrennen zo ver weg."

"Wat ik nu zeg, zullen ze in Colombia niet graag horen, maar ik vind dat Egan moet herstellen in Europa. Niet omdat dat in Colombia niet zou lukken, maar omdat hier momenteel zoveel wedstrijden gereden worden. Het zal hem hier motiveren om in de buurt te zijn van zijn ploeggenoten."

"Hij zou bijvoorbeeld zich in Catalonië of Andorra kunnen vestigen, zodat hij dicht bij zijn team zit. Dat zou zijn herstel bevorderen."