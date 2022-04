Magnus Sheffield: "Het leek wel een groepje beloften", Tom Pidcock: "Hij lijkt geen 19 jaar"

"Ik won al in de Ruta del Sol, maar nu win ik een semiklassieker. Dat is niet te schatten. Het voelt spectaculair."

"Het was slecht weer, maar gelukkig stond er niet te veel wind en was het niet te koud. Ik dacht dat ik mijn aanval niet zou volhouden, maar het is toch gelukt."

Tom Pidcock: "We hebben ons plan vrijwel perfect uitgevoerd"

Ploegmaat Tom Pidcock zat dus net als zondag in het winnende kamp. "Het was een geweldige race, al was het niet gemakkelijk door de regen. Dat hadden we niet verwacht."

"We zijn hier met een jonge ploeg en we winnen. Dat kan alleen dus maar beteren. We hadden een plan en dat hebben we vrijwel perfect uitgevoerd."

"Kwiatkowski en ik waren de leider, Sheffield en Turner mochten de koers openen. Dat is ook gebeurd."

"Ik voelde me zelf geen 100 procent en iedereen zou naar mij kijken. Zo konden Magnus en Ben gaan."

"Magnus is sterk en jong. Hij lijkt geen 19 jaar, maar hij is het wel. Soms is hij wat onervaren, maar hij is supergetalenteerd. Dat zag je vandaag."