Koningin Schouten, Amerika boven en politiezoon Strolz: dit waren de verhalen van de dag

1. Topdag voor VS

Lindsey Jacobellis moet gisteren nogal een inspiratie geweest: de snowboardster bezorgde Amerika het 1e goud in Peking. Een dag later zit de VS al aan 4 stuks.



Nathan Chen domineerde in het kunstschaatsen met een bijna even geweldige vrije als korte kür. Hij spoelde daarmee de ontgoocheling van 2018 door. Snowboardster Chloe Kim herhaalde haar goud van PyeongChang met de bijna-perfectie in de halfpipe. En het aerialsteam troefde favoriet China af in de allereerste gemengde aflossing met een aartsmoeilijke sprong van Christopher Lillis als top of the bill.