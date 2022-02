Amerikaanse Chloe Kim verlengt haar olympische titel in halfpipe

Chloe Kim heeft haar favorietenrol waargemaakt in de halfpipe. De Amerikaanse snowboardster zette meteen met haar eerste run de toon in de finale. Niemand kwam nog in de buurt van haar puntentotaal van 94. Het zilver was voor de Spaanse veterane Queralt Castellet. Zij pakt zo haar eerste olympische medaille en dat bij haar vijfde deelname.