Irene Schouten blaast tegenstand weg op 5.000 meter: 2 op 2

Irene Schouten was voorbestemd om de koningin van de lange afstanden te worden in Peking en na de eerste kop eraf op de 3.000 volgde vandaag een indrukwekkend statement op de 5.000.



De Nederlandse moest de 6'48"19" aanvallen van Weidemann. Schouten had in haar carrière nog maar 1 keer onder de 6'48" geschaatst, maar deed daar vandaag maar liefst 5 seconden af.



Ze gaf een academische schaatsles. In de laatste 2 km draaide ze telkens rondjes 31, haar laatste rondje (31"18) was haar snelste van allemaal. 6'43"51 was een verbetering van het olympisch record van Claudia Pechstein uit 2002 (6'46"91).



En meer nog: Schouten schaatste het Nederlandse record van Carien Kleibeuker (6'45"04, ook in Salt Lake City, in november 2015) van de tabellen.



Het is nog maar de 3e keer dat Nederland olympisch goud heeft bij de vrouwen op de 5 km na Yvonne van Gennip in 1988 en Esmée Visser in 2018.



Mocht nog mee op het podium: de 34-jarige Sablikova haalde brons met 6'50"09. De Tsjechische neemt zo in stijl afscheid van de olympische scène: de 10-voudige wereldkampioen op de 5.000m was de kampioene van 2010 en 2014, in 2018 was ze goed voor zilver op de afstand.