Irene Schouten bezorgt Oranje eerste schaatsgoud op 3.000 meter

Schouten reeg dit seizoen de 3.000 meter-zeges aan elkaar. Maar de stress schaatste mee, dat liet de 29-jarige gisteren heel duidelijk verstaan.



De Canadese Isabelle Weidemann was in de voorlaatste race als eerste onder de 4 minuten gedoken. Schouten en Lollobrigida wisten waar ze aan toe waren en begonnen traditiegetrouw aanvallend.



De Italiaanse kwam zichzelf een beetje tegen, Schouten hield de inspanning wel tot het einde vol en dook 1"71 onder de tijd van de verrassende Canadese. Schoutens 3'56"93 is een olympisch record. Voor het eerst leverde het laatste duel de olympische titel op in de 3.000 meter.



Opdracht volbracht voor Schouten: ze had wat tijd nodig om de spanning van zich af te laten vallen. Lollobrigida pakte op een dikke seconde zilver.



Zo redt Schouten Nederland, dat 4 jaar geleden met Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst en Antoinette de Jong goud, zilver en brons pakte. Titelhoudster Achtereekte eindigde vandaag 7e, wereldkampioene De Jong 8e. Good old Martina Sablikova viel - net als 4 jaar geleden - net naast het podium.



Voor dubbele wereldkampioene van 2021 is het haar tweede olympische medaille: in 2018 was de derde in de massastart.