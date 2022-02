BEKIJK acrobatie in lucht: VS troeft favoriet China af in allereerste mixed relay aerials

Normaal is aerials individueel, maar de gemengde aflossing maakte zijn olympische debuut op Peking 2022. Een vrouw bijt de spits af, gevolgd door 2 mannen. De totaalscore van de 3 sprongen beslist over de medailles.



De competitie werd een spannend duel tussen toplanden/concurrenten VS en China. Xu Mengtao bracht het favoriete gastland op voorsprong, ze voerde dezelfde sprong uit als Ashley Caldwell, maar het verschil was bijna 20 punten.



Christopher Lillis, de 2e Amerikaan, draaide de rollen om. Met een van de moeilijkste sprongen op het circuit, een Back Double Full-Full-Double Full, perfect uitgevoerd verzamelde hij de topscore van 135 punten.



De tweede Chinees Jia Zongyang had een koprol nodig bij de landing en verdiende maar 96 punten, de kloof was goedgemaakt én gemaakt door de VS. Justin Schoenefeld bracht met een feilloze 3e sprong (114.48 ptn) de titel binnen handbereik.



Tweevoudig wereldkampioen Qi Guangpu had een 136-sprong nodig, maakte geen fouten, maar kwam pas tot 122.17. Goud dus voor de VS, zilver voor China.





Extra piment bij dit gemengde event: Caldwell en Schoenefeld zijn al 3 jaar een koppel.