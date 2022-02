Zo vader, zo zoon: Oostenrijker wint 34 jaar na zijn vader ook olympisch goud op combiné

Op de Spelen in 1988 in Calgary veroverde Hubert Strolz goud op de combiné. En de familiegeschiedenis herhaalt zich want 34 jaar later is het aan zijn zoon Johannes Strolz.

Na de afdaling stond de Oostenrijker pas 4e, maar bij zijn slalomtijd kwam niemand in de buurt. Zo gleed de 29-jarige skiër naar goud.

Strolz is enigszins een verrassende naam op de erelijst. Dit is de eerste gouden medaille in zijn carrière.

Favoriet Alexis Pinturault ging al moeizaam van de berg af tijdens de afdaling en in de slalom kwam hij ten val.

Aleksander Aamodt Kilde moest weer vrede nemen met een andere kleur dan goud. Hij werd tweede. Eerder pakte hij in Peking al brons op de super-G.