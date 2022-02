De ene dag regel je het verkeer, de andere dag word je net als je vader olympisch skikampioen

10 februari 2022 zal de familie Strolz niet snel vergeten. Vandaag trad Johannes Strolz uit de schaduw van zijn vader en werd hij zelf olympisch combinékampioen.

Vader Hubert Strolz pakte de olympische titel op de combiné in het alpineskiën op de Winterspelen van Calgary in 1988. Hij voegde er nog een zilveren plak op de reuzenslalom aan toe.



Viereneenhalf jaar later werd Johannes geboren. De jonge Johannes had duidelijk het talent van zijn vader geërfd en schopte het ook tot professioneel skiër, maar winnen zat er niet in.

Vorig jaar leek zijn skicarrière op een dood spoor te zitten en het had geen haar gescheeld of Strolz had de Winterspelen in Peking niet gehaald. Hij viel uit het Oostenrijkse skiteam, omdat zijn resultaten niet goed waren.