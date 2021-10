Stormwind maakt brokken op de Bosuil en rukt een deel van het dak eraf

Storm Aurore heeft de Bosuil dus niet gespaard. Een deel van het dak van tribune 1, die in 2017 in gebruik genomen werd, is losgerukt door de wind. De brokstukken van het dak zijn op het veld beland.



De Antwerp-selectie vertoeft momenteel in Istanbul voor het Europa League-duel met Fenerbahçe. Zondag staat op de Bosuil de topper tussen Antwerp en Club Brugge op het programma. Het is voorlopig niet duidelijk of die match zal kunnen doorgaan.



"Afgelopen nacht werd ook de Bosuil getroffen door het stormweer. Een stuk van het dak op Tribune 1 kwam vanwege de hevige wind los en deels op het veld terecht. Momenteel is alles onder controle en voorzien we als club geen verdere hinder", laat Antwerp weten op Twitter.



Het is al de tweede keer dat een stadion van bouwheer Ghelamco getroffen wordt door stormwind. In februari 2020 rukte storm Ciara een deel van de Gentse Ghelamco Arena los.