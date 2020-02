Bekijk de schade aan de Ghelamco Arena: "Daarom dus geen voetbal zondag"

De brandweer van Gent gaf gisteren al wat details over het incident: "Het dak is terechtgekomen op de parking van de Albert Heijn. Wonder boven wonder waren er geen slachtoffers. Er is wel wat schade, maar dan vooral materieel."

Op de foto van Wim Beelaert, algemeen coördinator van de KAA Gent Foundation, is duidelijk te zien hoe een groot deel van het dak van een tribune weg is. Beelaert zegt erbij dat de schade meevalt. "En voor wie zich afvroeg waarom de Pro League de wedstrijden van zondag niet liet doorgaan: daarom dus."