Pro League: "Zondag geen voetbal in 1A en 1B door aangekondigde storm"

De wedstrijd van Waasland-Beveren tegen Kortrijk was de eerste die afgelast werd. De Beverse burgemeester kon door de aangekondigde storm Ciara de veiligheid niet garanderen. Even later liet de Pro League weten dat alle wedstrijden van zondag niet doorgaan.

"Naar aanleiding van de recente weersvoorspellingen en de waarschuwing van het KMI werd in overleg met de lokale overheden en de rechtenhouders beslist dat alle wedstrijden van zondag 9 februari 2020 van de Jupiler Pro League en de Proximus League worden afgelast", klinkt het bij de Pro League.

"De kalendermanager overlegt momenteel met de lokale overheden en de rechtenhouders om deze wedstrijden zo spoedig mogelijk in te plannen en hoopt hier in de loop van namiddag nog te over te kunnen communiceren." Wellicht worden alle wedstrijden in de loop van komende week ingehaald.