Storm Ciara rukt deel van het dak van de Ghelamco Arena weg

Een uitloper van storm Ciara hield maandagavond stevig huis boven Gent. Windvlagen rukten stalen platen van het stadion van AA Gent. "Het gaat over zo'n 100 m², dat deel uitmaakte van een luifel", zegt Alisa Coessens van de Gentse brandweer.

"Het dak is uiteindelijk neergekomen op de parking van de Albert Heijn. Wonder boven wonder waren er geen slachtoffers. Er is wel wat schade, maar dan vooral materieel."

Het is momenteel nog niet duidelijk of de eerstvolgende thuismatch van AA Gent in het gedrang komt. Gent speelt pas op 23 februari, tegen STVV, opnieuw in de Ghelamco Arena.