Verstappen haalt uit naar Hamilton: "Respectloos en onsportief"

Verstappen begint met een geruststelling voor al zijn fans en volgers. "Ik ben blij dat ik okay ben", schrijft de Red Bull-rijder.

"Ik ben heel ontgoocheld dat ik op deze manier uit de race werd gehaald. De straf (die Hamilton kreeg, red.) doet deze sport geen goed en komt niet overeen met het gevaarlijke manoeuvre van Lewis op het circuit."

"Hem zo zien vieren terwijl ik in het ziekenhuis lag, is respectloos en onsportief. Maar we gaan voort."

Hamilton kreeg voor het incident een straf van tien seconden. Hij had veel werk met Charles Leclerc (Ferrari), maar kon de GP van Groot-Brittannië toch nog winnen na een inhaalrace.

In de WK-tussenstand is de kloof tussen Verstappen en Hamilton nog 8 punten in het voordeel van de Nederlander.