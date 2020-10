Hamilton snoept zegerecord van Schumacher af met 92e GP-overwinning

1. Hamilton; 2. Bottas; 3. Verstappen. Zoals de top 3 stond opgelijst na de kwalificaties, zo was ook de einduitslag in Portugal. Maar dat wil zeker niet zeggen dat Hamilton zonder tegenstand een record in de schoot geworpen kreeg.

De Britse wereldkampioen dook als eerste de bocht in op het circuit op de Algarve, maar werd verrast door wat regen in de beginfase. Carlos Sainz, die profiteerde van meer greep met zijn zachte banden, snelde naar de leiding.

Lang duurde de vreugde niet bij McLaren, want zodra het circuit weer wat begon op te drogen, werden de waardeverhoudingen weer gerespecteerd. Valtteri Bottas, die ook voorbij Hamilton was gegleden in de regen, voerde de dans aan.

Toch kon de Fin niet meer dan 2 seconden voorsprong bij elkaar sprokkelen. "Ik had het tempo niet", sakkerde Bottas achteraf. "Ik snap ook nog altijd niet waarom." Hamilton zag het graag gebeuren en herstelde de pikorde.

Zonder problemen en met één pitstop snelde Hamilton naar zijn 92e GP-zege. Het brengt hem niet alleen dichter bij een 7e wereldtitel, het zet hem ook in het F1-recordboek als rijder met de meeste overwinningen. Michael Schumacher wordt naar de 2e plaats geduwd.

Max Verstappen (Red Bull) mocht nog maar eens mee op het podium, maar kon de Mercedessen nooit bedreigen. Charles Leclerc (Ferrari) sloot zijn sterke weekend af met de 4e plek. Ook Pierre Gasly toonde zijn klasse nog eens door zijn AlphaTauri op de 5e plaats te parkeren.