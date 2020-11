Grote klasse: Lewis Hamilton snelt naar 7e wereldtitel op rotversleten banden

13:09 13 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:00 13 uur . Vettel mee op het podium. In de laatste ronde heeft Sebastian Vettel (voor het eerst dit seizoen) nog een podiumplaats veroverd. De Duitser eindigt als 3e met zijn Ferrari en gaat na de finish Lewis Hamilton meteen feliciteren. Grote klasse van de 4-voudige wereldkampioen.

12:59 12 uur 59. Dit is voor alle kinderen. Droom van het onmogelijke! . Lewis Hamilton.

12:56 12 uur 56. FINISH: Hamilton 7e keer wereldkampioen. Lewis Hamilton pakt de wereldtitel in stijl. Met zijn 10e zege van het seizoen evenaart hij het record van Michael Schumacher. Allebei hebben ze nu 7 stuks achter hun naam staan.

12:53 12 uur 53. Misschien wordt het te glad in de pits. Lewis Hamilton blijft op het circuit.

12:52 12 uur 52. Nog 2 rondes: valt er nog regen? Voor alle zekerheid plant Mercedes nog een pitstop voor Hamilton. Met 25 seconden bonus moet dat lukken.

12:46 12 uur 46. Ferrari laat de rijders weten dat het in de laatste ronde nog stevig gaat regenen. We zijn benieuwd.

12:46 12 uur 46. Nog 5 rondes: Hamilton was na een halve ronde al bijna zeker van een nieuwe wereldtitel, maar nu gaat de kampioen de race ook nog winnen. Klasse.

12:45 12 uur 45. Maak je geen zorgen over je banden. Mercedes stelt leider Hamilton gerust.

12:43 12 uur 43. Neen, Max Verstappen heeft zijn dagje niet. Hij ziet Räikkönen wegschuiven en kopieert pardoes het foutje van de Fin.

12:41 12 uur 41. Stand (50/ 58 rondes). 1. Hamilton (Mercedes) 2. Pérez (Racing Point) 3. Leclerc (Ferrari) 4. Vettel (Ferrari) 5. Sainz jr. (McLaren) 6. Albon (Red Bull) 7. Verstappen (Red Bull) 15. Bottas (Mercedes)

4. Vettel (Ferrari) 5. Sainz jr. (McLaren) 6. Albon (Red Bull) 7. Verstappen (Red Bull) 15. Bottas (Mercedes)



12:38 12 uur 38. Hamilton dubbelt Bottas. Valtteri Bottas krijgt een draai om de oren. Hij was de enige die Lewis Hamilton van de wereldtitel kon houden, maar nu wordt hij zelfs gedubbeld door zijn ploegmaat.

12:34 12 uur 34. Wie we daar hebben! Stoffel Vandoorne komt even in beeld. De Belgische reserverijder van Mercedes volgt de race vanuit de garage.

12:33 12 uur 33. Zet Lewis Hamilton de puntjes op de i? Straf als het hem lukt, want hij draait al bijna 40 rondes op zijn banden.

12:32 12 uur 32. Verstappen laat een 3e keer nieuwe banden monteren. Wat levert het hem nog op? Hij is nu 7e.

12:24 12 uur 24. Stroll 2 plaatsen kwijt. Lance Stroll is de race aan het verliezen. De polesitter blinkt niet uit in het duel met Vettel en verliest zelfs 2 plaatsen. Ook Leclerc is de jonge snaak voorbij.

12:20 12 uur 20. Hamilton (even) op kop. Stroll luistert toch naar het team en draait de pits in. De Canadees komt het circuit weer op als 4e. Ondertussen neemt Hamilton de eerste plaats over van Pérez.

Ondertussen neemt Hamilton de eerste plaats over van Pérez.

12:18 12 uur 18. Ook leider Lance Stroll (Racing Point) is niet van plan om zijn banden te wisselen. Als dat maar goed afloopt voor de zoon van de teameigenaar.

12:17 12 uur 17. Lewis Hamilton in actie op het circuit van Istanbul Park.

12:16 12 uur 16. Vers rubber, maar nog niet voor Hamilton. De coureurs druppelen een voor een binnen om hun versleten intermediates in te ruilen voor een nieuw stel. Ferrari-rijder Vettel is er een van. Hamilton profiteert en schuift op naar plaats 4. Zelf wisselen is nog geen optie vindt hij. Een risico, want als hij te lang wacht, kunnen de banden onder zijn Mercedes klappen.

Hamilton profiteert en schuift op naar plaats 4. Zelf wisselen is nog geen optie vindt hij. Een risico, want als hij te lang wacht, kunnen de banden onder zijn Mercedes klappen.

12:09 12 uur 09. Vettel (4e) blijft Hamilton (5e) afhouden.

12:00 12 uur . Nog een halve race en de 7e wereldtitel is binnen voor Lewis Hamilton. De eerste dateert van 2008 in een McLaren, daarna volgden kampioenschappen voor Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018 en 2019).

11:50 11 uur 50. Hamilton virtueel wereldkampioen. Lewis Hamilton windt zich op omdat hij Sebastian Vettel maar niet te pakken krijgt, maar de Brit ligt wel nog altijd op titelkoers. Met Bottas in 15e positie volstaat de 5e plaats ruimschoots voor een 7e wereldtitel.

11:47 11 uur 47. Spin Verstappen. In de kop van de wedstrijd is Max Verstappen Sergio Pérez aan het opjagen in de strijd om de 2e plaats. De Nederlander verslikt zich in het duel, spint en valt terug. Na een nieuwe bandenwissel rijdt hij nu als 8e rond.

Na een nieuwe bandenwissel rijdt hij nu als 8e rond.

11:45 11 uur 45. Mijn remmen doen het niet. Lewis Hamilton zoekt naar een verklaring.

11:44 11 uur 44. Nu maakt ook Hamilton kennis met het achterwerk van Vettel. De 6-voudige wereldkampioen krijgt de 4-voudige wereldkampioen niet meteen te pakken en wijkt ver af van de ideale lijn. Red Bull-rijder Albon mengt zich en snelt de twee voorbij naar positie 4.

Red Bull-rijder Albon mengt zich en snelt de twee voorbij naar positie 4.

11:35 11 uur 35. Lange pitstop Verstappen. Max Verstappen komt als een van de laatsten de pits in om zijn regenbanden te stockeren. De wissel duurt 4 seconden, een eeuwigheid voor Red Bull.

11:31 11 uur 31. Verstappen op 3. Ook Sebastian Vettel gaat zijn banden wisselen en moet de 3e plaats aan Max Verstappen laten. De Nederlander is los en perst prompt de sterkste chrono uit zijn Red Bull.

11:28 11 uur 28. Hamilton de snelste. Bottas beseft dat het kampioenschap verloren is voor hem en draait de pits in voor een vroege bandenwissel. Ondertussen zet Hamilton de snelste ronde neer. De Brit ligt in 6e positie.

11:25 11 uur 25. Vettel vs. Verstappen. Terwijl de auto's van Racing Point (met een Mercedes onder motorkap) op 1 en 2 liggen, bikkelen Vettel en Verstappen om de 3e plaats. Verstappen wil met zijn Red Bull voorbij de Ferrari vliegen, maar 4-voudig wereldkampioen Vettel verdedigt prima.

Verstappen wil met zijn Red Bull voorbij de Ferrari vliegen, maar 4-voudig wereldkampioen Vettel verdedigt prima.

11:19 11 uur 19. De herhaling maakt duidelijk dat Renault-rijder Ocon een duwtje krijgt. Bottas schrikt zich een hoedje en duwt de rem in om geen schade op te lopen. Dat gebeurt niet, maar iets verderop tikken de Fransman en de Fin mekaar wel aan. Resultaat: Bottas rijdt na 4 rondes als 16e rond, Ocon als 19e.

Dat gebeurt niet, maar iets verderop tikken de Fransman en de Fin mekaar wel aan. Resultaat: Bottas rijdt na 4 rondes als 16e rond, Ocon als 19e.

11:15 11 uur 15. Go! Verstappen en Bottas missen start. Is de 7e wereldtitel al binnen voor Lewis Hamilton? Ploegmaat Bottas, zijn enige overgebleven concurrent, draait om zijn as in de openingsronde en valt terug naar de laatste plaats. Max Verstappen heeft even tijd nodig om zijn Red Bull op gang te draaien, maar de Nederlander verliest slechts 2 plaatsen: van 2 naar 4. Polesitter Stroll (Racing Point) leidt voor zijn ploegmaat Pérez. Vettel is met zijn Ferrari knap opgeschoven naar de 3e plaats, Hamilton ligt in 6e positie.

Max Verstappen heeft even tijd nodig om zijn Red Bull op gang te draaien, maar de Nederlander verliest slechts 2 plaatsen: van 2 naar 4.

Polesitter Stroll (Racing Point) leidt voor zijn ploegmaat Pérez. Vettel is met zijn Ferrari knap opgeschoven naar de 3e plaats, Hamilton ligt in 6e positie.

11:10 11 uur 10. Gestopt met regenen. De 20 deelnemers verkennen het uitdagende circuit een laatste keer tijdens de opwarming. Het is gestopt met regenen, maar straks gaan de sluizen weer wat open.

11:07 11 uur 07. Pierre Gasly moet achteruit met zijn AlphaTauri omdat het team zonder toestemming nog aan de auto gewerkt heeft. De Fransman begint vanaf de 19e en voorlaatste plaats.

11:05 11 uur 05. Nog 5 minuten en de race begint. Maar eerst moeten de rijders hun auto nog heelhuids aan de start krijgen tijdens de formatieronde.

10:50 10 uur 50. Startorde Grote Prijs van Turkije coureur auto 1. Lance Stroll (Can) Racing Point 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 3. Sergio Pérez (Mex) Racing Point 4. Alex Albon (Tha) Red Bull 5. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 6. Lewis Hamilton (GBr) Mercedes 7. Esteban Ocon (Fra) Renault 8. Kimi Räikkönen (Fin) Alfa Romeo 9. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 10. Antontio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo 11. Lando Norris (GBr) McLaren 12. Sebastian Vettel (Dui) Ferrari 13. Carlos Sainz jr. (Spa) McLaren 14. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 15. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri 16. Kevin Magnussen (Den) Haas 17. Daniil Kvijat (Rus) AlphaTauri 18. George Russell (GBr) Williams 19. Romain Grosjean (Fra) Haas 20. Nicolas Latifi (Can) Williams

10:50 10 uur 50. Lewis Hamilton wereldkampioen? Over 20 minuten gaat in Istanbul de Grote Prijs van Turkije van start. Lewis Hamilton aast in de 14e race van het seizoen op zijn 7e wereldtitel, een evenaring van recordhouder Michael Schumacher. Hamilton staat wel niet op de pole in het Intercity Istanbul Park. De ervaren rijder gleed gisteren met zijn Mercedes pas naar de 6e startplaats. Geen ramp, want de enige die hem nog van de titel kan houden, staat achter hem. Ploegmaat Valtteri Bottas begint de race vanaf de 9e plaats.

Hamilton staat wel niet op de pole in het Intercity Istanbul Park. De ervaren rijder gleed gisteren met zijn Mercedes pas naar de 6e startplaats.

Geen ramp, want de enige die hem nog van de titel kan houden, staat achter hem. Ploegmaat Valtteri Bottas begint de race vanaf de 9e plaats.

10:47 10 uur 47. Formule 1 Lewis Hamilton moet titelrace inzetten vanaf 6e plaats na kletsnatte kwalificaties

15-11-2020 15-11-2020.