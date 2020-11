Hamilton na kletsnatte kwalificaties: "Minst leuke sessie uit mijn carrière"

Een wolkbreuk boven Istanbul stuurde de kwalificaties voor de GP van Turkije stevig in de war: Lewis Hamilton strandde op de 6e plek, Lance Stroll ging verrassend met de polepositie aan de haal.

Hamilton, die morgen zeker kan zijn van zijn 7e wereldtitel, was allesbehalve in de wolken. "Ik had zo weinig grip", sakkerde hij. "Ik kon amper snelheid maken in de bochten. Ik heb nog nooit zo weinig grip gehad als vandaag."

"Het was de minst leuke kwalificatiesessie uit mijn carrière. Het werd alleen maar moeilijker op regenbanden. Uiteindelijk ben ik zelfs nog tevreden over mijn prestatie."

Door de chaotische kwalificaties zit Mercedes met twijfels over de afstellingen voor de race. "Als het droog is, weet ik niet hoe mijn bolide zal aanvoelen", aldus Hamilton. "En als het weer regent, kan het net zo slecht gaan als vandaag. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

De 6e startplek is nog geen drama voor Hamilton. Met een voorsprong van 85 punten op ploegmaat Valtteri Bottas ligt de wereldtitel voor het grijpen. Als hij voor Bottas eindigt, is het feest.