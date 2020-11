Hamilton kan dit weekend de 7 titels van Schumacher evenaren: "Ergens lijken ze op elkaar"

Dat Lewis Hamilton (35) ook dit seizoen wereldkampioen Formule 1 wordt en zo de 7 titels van Michaël Schumacher evenaart, daar twijfelt niemand nog aan. Dit weekend in de GP van Turkijke kan het al zover zijn. "Schumacher en Hamilton zijn qua talent en gedrevenheid te vergelijken met elkaar", zegt ex F1-rijder Bas Leinders.

Mathematisch kan alleen Valteri Bottas z'n ploegmakker Lewis Hamilton nog van de wereldtitel houden. Hamilton wordt sowieso wereldkampioen als hij in Turkije voor Bottas eindigt. De Fin moet dan weer proberen minstens 8 punten meer te scoren dan zijn Britse teamgenoot. "Bottas was dit seizoen de enige "concurrent" van Hamilton", zegt voormalig F1-piloot Bas Leinders. "Maar als Lewis geen steken laat vallen, weegt Bottas te licht. Het is ook duidelijk dat Hamilton de nummer 1 is bij Mercedes. Bottas heeft dus niet alle kansen gekregen." "Maar in het algemeen heeft Hamilton altijd weinig tegenstand gehad van zijn teamgenoten bij Mercedes. Het is Nico Rosberg in 2016 één keer gelukt om wereldkampioen te worden."

"In een Ferrari was Hamilton dit seizoen geen wereldkampioen geworden"

Het was dit seizoen opnieuw al Mercedes wat de klok sloeg. "Het is een heel stabiel team, weinig mensen verlaten het team. Dat is de grote sterkte van Mercedes", verklaart Leinders. "Het recept klopt en verbetert telkens zelfs nog een klein beetje. Ferrari is dan weer achteruit gegaan i.p.v. vooruit. Red Bull doet ook wel z'n best, maar het is een moeilijk verhaal. Ook volgend jaar verwacht ik dus opnieuw dominantie van de Mercedessen." Zou Hamilton eigenlijk iets hebben kunnen doen in de Ferrari van dit seizoen? "Hij zou mooie dingen neerzetten, maar in de rode bolide van dit seizoen was hij zeker geen wereldkampioen geworden."

Voor Ferrari is het een dramatisch seizoen.

"Ik denk niet dat hij nu gaat stoppen"

"Ik denk wel dat Hamilton zal blijven bij Mercedes, al weet je nooit met hem", vervolgt Leinders. "Hij speelt graag met de media, maar hij zit daar gewoon goed." "Volgens mij gaat hij ook niet stoppen na zijn 7e wereldtitel. Hij zei vroeger wel dat hij niet bezig was met records, maar hij is toch altijd blij als hij ze evenaart of verbetert." Dit weekend zien we dus mogelijks opnieuw een heel blije Hamilton. Valt hij eigenlijk enigszins te vergelijken met Schumacher? "Ergens wel. Het talent en de gedrevenheid hebben ze allebei, maar tegelijkertijd zijn het andere persoonlijkheden." "Hamilton is ook politiek geëngageerd, hij zet zich in voor Black Lives Matter. Dat speelt mee in het hoofd van Lewis. Hij wil die records pakken en op die manier een soort van voorbeeld zijn in een sport die volgens hem door blanken wordt gedomineerd."