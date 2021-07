Hamilton triomfeert op Silverstone na crash van rivaal Verstappen

Voor WK-leider Max Verstappen kon de race op Silverstone niet slechter beginnen. De Nederlander, winnaar van de laatste drie races, ging al in de eerste ronde van de baan na contact met Lewis Hamilton in een nagelbijtend duel.

Hamilton kreeg een straf van tien seconden, maar was daar niet door uit zijn lood geslagen. Na de herstart rukte hij in geen tijd op naar Charles Leclerc, die de leidersplaats had overgenomen na het incident tussen de WK-kemphanen.

Leclerc begon met een voorsprong van negen seconden aan de laatste acht ronden, maar vrij snel was duidelijk dat Hamilton veel sneller onderweg was dan de Monegask.

Een nagelbijter werd het niet, want met nog twee ronden op de teller vloog Hamilton voorbij Leclerc naar de leidersplaats.

Dankzij zijn 8e zege op Silverstone, is de WK-strijd plots weer wat spannender. Het verschil tussen Hamilton en Verstappen is nu 8 punten in het voordeel van de Nederlander.