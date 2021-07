Drama op Silverstone: Verstappen vliegt al in 1e ronde in de bandenmuur

Na zijn zege in de sprintrace zaterdag mocht Max Verstappen zondag vanaf de pole vertrekken in de Grand Prix op Silverstone. In de 1e ronde vocht hij een felle strijd uit met Lewis Hamilton om de koppositie, maar in Copse Corner liep het mis voor de Nederlander.

Hamilton wilde Verstappen aan de binnenkant inhalen, maar tikte zijn rivaal aan. Verstappen schoof met hoge snelheid van de baan en kwam hard tot stilstand in de bandenmuur.

Verstappen kwam er gelukkig heelhuids vanaf, de wedstrijd werd een poos stilgelegd. Bij Red Bull wezen ze met een beschuldigende vinger naar Hamilton. "Hij zat nooit naast Verstappen. Hamilton ging zijn boekje te buiten. Gelukkig is Max ongedeerd", zei teambaas Chris Horner.

Het uitvallen van Max Verstappen is mogelijk een flinke streep door de rekening van Red Bull. Het geeft Lewis Hamilton immers de mogelijkheid om de riante WK-voorsprong van Verstappen in één klap flink te verkleinen. De Brit werd bij de hervatting van de race bestraft met een 10 seconden penalty.