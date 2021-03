Referee Department "steunt eindbeslissing" bij handspelfase Standard-Club, maar Luikse goal was buitenspel

Na de hectiek van gisteren heeft het Referee Department zich uitgesproken over de 2 veelbesproken fases in de bekerwedstrijd tussen Standard en Club Brugge. "We steunen de eindbeslissing van de scheidsrechter", reageert het na het weifelende fluiten van ref Verboomen.

Voor scheidsrechter Nathan Verboomen en zijn assistenten was het gisteren geen gemakkelijke dag op het werk. In de bekerkwartfinale tussen Standard en Club Brugge kwamen de scheidsrechters 2 keer ongelukkig (niet) tussenbeide. Ook de afwezigheid van de VAR was erg gecontesteerd. In een mededeling komt het Referee Department, het ondersteunend orgaan van de Belgische scheidsrechters, terug op de 2 veelbesproken fases.

Fase 1: het toegekende doelpunt van Standard

"Bij het doelpunt van Standard in minuut 49, is er een buitenspelsituatie van Standard-speler João Klaus, die door de AR (assistent-referee) als onside wordt beoordeeld", luidt het bij het Department. "Het is een moeilijke en nipte situatie voor de assistent-scheidsrechter. " "Omdat de VAR afwezig was, kon deze situatie niet herbekeken worden." "Na het zien van de beelden verwacht het Professional Refereeing Department een vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter bij deze buitenspelsituatie."

Klaus (r) bracht de enige goal van Muleka aan.

Fase 2: het afgekeurde doelpunt van Club Brugge

Dé fase van de wedstrijd was de afgekeurde gelijkmaker van David Okereke in de extra tijd. "De bal wordt bij een corner in het strafschopgebied gebracht, waar Denswil de bal richting doel kopt en daarbij de arm/hand raakt van Mignolet. Daarna komt de bal bij Okereke, die scoort." "De scheidsrechter keurt het doelpunt af voor hands van Mignolet. Omdat er geen VAR aanwezig was, kan deze situatie niet herbekeken worden." "Daarna ontstaat er een grote discussie en emotie. Bij de communicatie over de situatie is er een moment van verwarring en beslist de scheidsrechter het doelpunt toe te kennen." "Omdat de chaotische en emotionele sfeer de communicatie moeilijk maakt, gaat de scheidsrechter de situatie bespreken met de assistent-scheidsrechter. De scheidsrechter bevestigt vervolgens zijn eerder genomen beslissing om het doelpunt af te keuren." "Het Professional Refereeing Department steunt de eindbeslissing van de scheidsrechter."