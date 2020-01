Olivier Deschacht gniffelt: "Ruudje is niet veel aan de bal geweest"

Deschacht: "We zullen het thuis misschien nog moeilijker krijgen"

Ook in het shirt van Zulte Waregem wordt Olivier Deschacht in Jan Breydel op de korrel genomen, maar de 38-jarige verdediger was vooral blij met het gelijkspel in de cupmatch.

"Ik ben kapot, want ik heb een tijdje stilgelegen. Maar het was de moeite waard", vertelde hij aan Sporza. "We hebben goed verdedigd. En Ruudje (Vormer) is niet veel aan de bal geweest. Dat was de bedoeling."

"We hebben positief gespeeld en we hebben geen muur gezet. Club heeft niet veel kansen gehad."

"Dat wij meeval hebben gehad? Het is niet dat Club 10 kansen gehad heeft, hé. En zij hebben ook een cadeautje gehad, want bij dat doelpunt vond ik het een fout op Walsh."

En nu? Wat met de return? "Op verplaatsing is Club Brugge even sterk. Kijk maar naar de match op Anderlecht. We zullen het misschien nog moeilijker krijgen. Het blijft een fantastische ploeg. Je moet perfect spelen tegen hen."