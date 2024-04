Nicky Hayen vooral blij met tweede helft van zijn Club: "Hier kunnen we op bouwen"

Nicky Hayen moest vrede nemen met een punt in zijn eerste wedstrijd als T1 bij Club Brugge. Blauw-zwart had na de rust handenvol kansen, maar maakte er maar eentje af. Maar de nieuwe trainer heeft genoeg positieve punten gezien om op te kunnen bouwen. "De spelers hebben honger en dat geeft me een goed gevoel."

"Op die tweede helft kunnen we bouwen. Dit moeten we 90 minuten kunnen brengen. Ik had ook het gevoel dat als we nog zouden scoren dat we erop en erover konden gaan. Dat gebeurde niet, maar we wilden wel echt winnen. Als je de reactie van de spelers zag toen ze de laatste inworp niet meer mochten geven... Ze hebben honger en dat geeft me een goed gevoel."

Na de rust zag Club Brugge er plots veel dreigender uit. "Dan zag je het echte Club Brugge weer opstaan. We komen uit de kleedkamer en treffen in de eerste 10 minuten meteen 3 keer het doelkader. Dat is waar we voor willen staan: voetballen, aanvallen, kansen creëren, ... alleen de efficiëntie kon nog beter."

"Onze eerste helft was niet goed genoeg. Je kan niet maar 80 procent kwaliteit aan de bal brengen tegen een ploeg die 100 procent druk zet. Dat heb ik in de rust ook gezegd. Onze kwaliteit moest hoger, elke balcontrole moest goed zijn om er onderuit te kunnen spelen. In de eerste helft lukte dat te weinig."

"Ik denk dat het een boeiende match was voor de neutrale toeschouwers", vertelde Hayen na zijn grote debuut in de Brugse derby. De trainer van blauw-zwart was eerlijk in zijn analyse.

Uiteindelijk maakte de invallers het verschil. Skov Olsen scoorde de gelijkmaker. "Iedere speler is even belangrijk. Ik heb voor de wedstrijd met iedere speler gepraat en ik heb aan de bankzitters uitgelegd wat de bedoeling was. Ze moeten het niet eens zijn met mijn keuzes, maar ze hebben wel respect voor mijn mening. En als ik dan zie hoe ze invallen, dat noem ik gamechangers."

Miron Muslic was zijn stem ergens tijdens de wedstrijd al verloren, maar gaf toch nog een interview. "Met wat keelpastilles zal het wel snel opgelost zijn. Ik coach altijd luid."

Verliest Cercle hier twee punten of wint het een punt? "Als we eerlijk zijn moeten we blij zijn met dit punt. Club Brugge had kansen genoeg om nog twee keer te scoren. We hadden goeie momenten, zeker in de eerste helft, maar na de wissels verloren we structuur, intensiteit en moed. En zonder moed kan je niet spelen."

"Na de rust speelden we te diep. Dat past niet bij ons. We trainen daar ook niet dagelijks op. Wij trainen op aanvallen en hoog drukken. Maar in Play-off I spelen we tegen sterke tegenstanders. We moeten onze limieten opzoeken, maar dat is goed. Alleen zo kunnen we evolueren."