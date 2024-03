Peter Vandenbempt en Hannah Eurlings voorspellen de top 6: "Maar evengoed is het omgekeerd"

Zet u schrap voor vuurwerk. Vanaf zaterdag beginnen de Champions' Play-offs in de Jupiler Pro League. Wat zijn de verwachtingen? Onze analist Peter Vandenbempt en OHL-speelster Hannah Eurlings lichten alle ploegen door én wagen zich aan een pronostiek in Sporza Daily.

De verwachte top 6 van Peter Vandenbempt

1. Union

2. Anderlecht

3. Antwerp

4. Club Brugge

5. Racing Genk

6. Cercle Brugge

"Maar ik wil er meteen bijzeggen: evengoed is het omgekeerd. (lacht) Cercle zal natuurlijk niet op 1 staan, maar het blijft nattevingerwerk na alles wat we in deze podcast hebben gezegd."

"Cercle, Club en Genk zullen wel geen kampioen worden. Antwerp eigenlijk ook niet. Daar wil ik gerust met iets meer nadruk zeggen. Zo kan ik ook met iets meer nadruk uitgelachen worden als het niet klopt."