Herbekijk Extra Time met Herman Brusselmans mét samenvattingen van de toppers

Ook op paasmaandag is er Extra Time. In een nieuwe aflevering toont Filip Joos samenvattingen van zowel Cercle-Club als Genk-Union, twee toppers van vandaag in de Champions' play-offs. Daarna is er tijd om uitgebreid na te kaarten. Wesley Sonck, Franky Van der Elst en auteur Herman Brusselmans schuiven mee aan tafel. Via onderstaande link kunt u vanaf 21.15 uur volgen.