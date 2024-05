Voormalig Rode Duivel Maarten Martens krijgt vertrouwen als coach van AZ met contractverlenging tot 2026

Totaal onverwachts nam Maarten Martens afgelopen winter over als T1 van AZ, nu krijgt de voormalige Rode Duivel het vertrouwen van de club om de lijnen uit te zetten. De Belg tekent een contract tot medio 2026 bij de nummer 4 uit de Eredivisie. "Ik ga keihard werken aan de volgende uitdagingen", reageert Martens.

In januari moest Maarten Martens - toen coach van de beloften - het roer overnemen bij een AZ op de dool.

De voormalige Rode Duivel deed het goed. Hij loodste de ploeg naar de vierde plek in de Eredivisie, wat een Europees ticket opleverde.

"Het afgelopen seizoen was bijzonder. Dat ik het halverwege zou overnemen lag niet in de lijn der verwachting", reageert Martens. "Je probeert het dan samen met de staf zo goed mogelijk in te vullen. Als dat dan leidt tot een nog langer verblijf, ben je op een bepaalde manier ook trots en blij."

Hij is dan ook erg blij met het vertrouwen dat hij krijgt voor de komende twee seizoenen.

"Vanaf vandaag gaan we kei hard werken aan de volgende uitdagingen die ons te wachten staan. We gaan onze doelstellingen stellen en trachten die zo goed mogelijk te halen."