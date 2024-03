Vaste VAR-teams moeten play-offs in goede banen leiden: "Voor betere communicatie onderling en met het veld"

In de play-offs van de Jupiler Pro League zal er gewerkt worden met vaste VAR-teams. Het Professional Refereeing Department (PRD) wil zo de communicatie verbeteren achter de schermen en met het veld. "We leggen de puzzel telkens per twee speeldagen", klinkt het.

Dit jaar wijzigt het Referee Department wel het toewijzingssysteem.

"Niet meer één persoon, maar een team zal de beslissingen nemen", zegt Willems. "We geven de refs ook een tactisch voetbalanalyserapport, met info over de ploegen in kwestie. Zo moet een ref beter kunnen anticiperen."

"Daarnaast zullen onze vaste VAR-teams altijd samenwerken. Dat moet voor een betere communicatie onderling en met het terrein zorgen. We leggen de puzzel telkens per twee speeldagen."

"In Play-off II willen we kansen geven aan opkomende talenten en keren we terug naar een systeem van observatoren. We voelen immers aan dat niet iedereen de regels (Laws of the Game, red) nog kent. Onder meer in filmpjes gaan we die regels wat meer uitleggen."

Ook in 1B zullen de play-offs met een VAR gespeeld worden. Een soort van alternatieve VAR dan toch, want daar zijn minder camera's beschikbaar.