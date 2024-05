Zo verover je jonge wielerharten: Brit keert terug om gevallen drinkbus aan kind te geven

"Fenomenaal wat die kerel nu gaat doen." Het was een uitspraak van José De Cauwer, toen de Antwerp Port Epic al lang afgelopen was. Maar het gebaar van Calum Johnston, een 25-jarige Brit van Caja Rural, verdiende alle lof.

Calum Johnston was anoniem als 87e over de finish gereden van de Antwerp Port Epic, maar toch had ons commentaarduo Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer veel lovende woorden voor "het mooie gebaar" van de Brit.

Johnston had een drinkbus gegeven aan een jonge wielerfan, maar die had de drinkbus laten vallen en kon er door de boarding niet meer aan. "En wat doet Johnston? Hij keert terug om die drinkbus op te rapen en te geven", vertelt Karl.

"Fenomenaal wat die kerel doet", vindt José. "Zo beginnen kinderen te koersen."