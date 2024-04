Hayen debuteert met gelijkspel na zenuwslopende Brugse derby

Wat een missers bij Club Brugge. Nusa vertrekt uitstekend in de rug van zijn bewaker en mikt een eerste keer op Warleson. In de herneming is de doelman wel geklopt, maar raakt de Noor de paal. Geen probleem denken de fans, want Skoras is goed gevolgd. Die slaagt er evenwel nog in om de bal op een verdediger op de lijn te trappen.