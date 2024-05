Conferencefinales zijn bekend: Minnesota kegelt kampioen Denver eruit, Indiana maakt New York in

Kampioen Denver mocht in de eigen Ball Arena de kwalificatie najagen. De klap van Game 6 (115-70) leek doorgespoeld, want bij de rust stonden de Nuggets 53-38 voor. In de tweede helft werd de kloof zelfs 20 punten.



Maar de Wolves - onder aanvoering van vedette Anthony Edwards - zetten die scheve situatie nog helemaal recht. Edwards had bij de rust 4 punten, geen rebounds en 3 assists. Na een wervelende tweede helft waren dat er 16, 8 en 7.



Hij kreeg de steun van Karl-Anthony Towns en Jaden McDaniels met elk 23 punten. Een kloof van 15 punten bij de rust goedmaken in een 7e play-offmatch was in de NBA-geschiedenis nog niet gebeurd.



Bij Denver haalde MVP Nikola Jokic nog een "double-double" (34 ptn en 19 rbs), spelverdeler Jamal Murray werd topschutter met 35 punten. Maar tevergeefs.



Het team van coach Chris Finch (ex-Bree en -Bergen) zorgden zo opnieuw voor sensatie tegen Denver. Het is nog maar hun eerste conferencefinale sinds 2004. Als derde reekshoofd nemen ze het daarin op tegen Dallas, dat eerste reekshoofd OKC wipte.