Thomas Detry is blij na topprestatie in major: "Alle werk om om te gaan met stress loonde"

Detry toont dit jaar dat hij heel wat progressie maakt. Hij werd 2e in Houston, 4e in Pebble Beach. En nu 4e op het PGA Championship in Louisville. Dat komt niet uit de lucht vallen.



Nadat hij van de 10e naar de 4e plaats gewipt was met een slotronde in 66 slagen, reageerde hij dan ook emotioneel: "Ik ben heel trots op de manier waarop ik gespeeld heb op de laatste dag."



"Ik ga niet liegen: ik had in het verleden wel eens moeite in stressvolle situaties. Maar daar heb ik, samen met mijn team en mijn vrouw, aan gewerkt. Ik moet in het heden blijven en dat is vandaag heel goed gelukt."



"Ik ben blij dat alles wat ik heb uitgewerkt met mijn team en mijn vrouw goed heeft gewerkt. De technieken om me tot rust te brengen en de focus te houden hebben me zeker geholpen."